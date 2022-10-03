OnePlus Nord Watch tanıtıldı – 1.78” OLED ekran ve 30 güne kadar pil ömrü

OnePlus, Mart 2021’de akıllı saatler dünyasına katıldı ve bugün, uygun fiyatlı alt markası Nord’u da getiriyor. Büyük ve parlak ekran, spor takibi ve 30 güne kadar pil ömrüne sahip bir akıllı saat olan OnePlus Nord Watch ile tanışın.

Nord Watch, 368 x 448 piksel çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına ve 1.78” AMOLED dikdörtgen ekrana sahiptir.

Saatin kendi GPS’i yok, yani sadece Bluetooth 5.2 aracılığıyla akıllı telefon üzerinden konumlandırma toplayabilir.

OnePlus saati bir unisex giyilebilir olarak geliştirdi ve kadınların aylık adet döngüsünü takip etmelerine yardımcı olabilir. Bir kalp atış hızı sensörüne, bir SpO2 monitörüne sahiptir ve uyku takibini destekler.

İvmeölçer sayesinde egzersiz aktivitelerini otomatik olarak algılayabilir ve 105 egzersiz türünü destekler. Ayrıca tam toz ve su koruması için IP68 derecesine sahiptir.

Saatin gövdesi çinko alaşımı ve plastik, kordonu ise silikon. Pil kapasitesi 230mAh‘dir. Düşük güç modunda bir ay boyunca şarj edilebilirken, aktif kullanım süresi OnePlus’a göre 10 gündür.

OnePlus Nord Watch, Midnight Black rengini yaklaşık 60 $ başlangıç fiyatıyla hemen satın alınabilir durumdadır. (Tabii ki bazı ülkelerde) Normal fiyatın 85 $ olduğu söyleniyor, ancak bunun ne zaman yürürlüğe gireceği belli değil. Deep Blue versiyonu da yolda, ancak bunun için bir çıkış tarihi verilmedi.