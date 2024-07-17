Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri OnePlus Pad 2 Tablet Tanıtımı Gerçekleşti, Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı! Teknoloji Haberleri OnePlus Pad 2 Tablet Tanıtımı Gerçekleşti, Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı! Emine Emre 3 Görüntüleme

OnePlus 16 Temmuz’da Summer Launch Event düzenledi ve yeni cihazlarını tanıttı. Bu kapsamda OnePlus Nord 4 akıllı telefonu, OnePlus’ın giyilebilir teknoloji ürünlerinden Watch 2R, Nord Buds 3 Pro kablosuz kulaklık görücüye çıktı. Bunların yanı sıra OnePlus Pad 2 tablet tanıtımı da gerçekleşti, cihazın fiyatı ve özellikleri açıklandı. İşte OnePlus’ın üst seviye tabletler arasında yerini alacak olan cihazı, OnePlus Pad 2 hakkında merak edilenler.

OnePlus Pad 2 Tablet Tanıtımı Gerçekleşti

OnePlus dün, 16 Temmuz, İtalya’da Summer Launch Event (Yaz Lansman Etkinliği) düzenledi. Etkinlikte akıllı saatten kulaklığa kadar pek çok ürün tanıtan marka AI teknolojisi ile donattığı cihazları görücüye çıkardı. Son dönemde pek çok lansmanda olduğu gibi OnePlus’un bu etkinliğine de yapay zeka teknolojisi damga vurdu.

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OnePlus üst segment tablet modeli Pad 2 de AI özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca cihaz işlemcisiyle de kullanıcıya güven verdi. OnePlus’ın global pazara sunacağı Pad 2 tablet modeli 2023 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus Pad’in halefi niteliğinde piyasaya çıkacak. Peki OnePlus Pad 2 tabletin özellikleri nasıl, bakalım…

OnePlus Pad 2 işlemci kısmında Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm’un hali hazırda piyasada bulunan en güçlü mobil işlemcisi olarak bilinmekte. Bu işlemcinin bir üst versiyonu Snapdragon 8 Gen 4, 2024 sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Pad 2 tablet modeli RAM büyüklüğü ise 12 GB olarak aktarılmış durumda. Depolama alanı kısmında ise 256 GB’lık dahili depolama alanı sunuyor.

OnePlus Pad 2 Özellikleri

OnePlus Pad 2 ekran kısmında 12.9 inç büyüklüğünde LCD panel yer alıyor. 3000 × 2120 piksel çözünürlük sunan panel 120 Hz yenileme hızına sahip. 900 nit tepe parlaklık noktası ile gelen cihazın ekranı HDR10 ve Dolby Vision teknolojilerini desteklemekte. Android 14 tabanlı OxygenOS işletim sistemine sahip olan OnePlus güçlü tablet modeli kamera kısmında da tabletlere göre oldukça iyi durumda.

Cihazın arka kamera kurulumunda biri ana diğeri yardımcı sensör olmak üzere iki kamera bulunuyor. Ana kamera 13 Megapiksel çözünürlük sunarken, ikincil sensör ise 8 MP’lik çözünürlüğe sahip. Tabletin ön kısmında ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer almakta. Bağlantı çıkışı noktalarına baktığımızda ise Bluetooth 5.0, USB Type-C, Wi-Fi 6 ve Doby Atmos desteği bulunan 4 hoparlör yer almakta.

OnePlus Pad 2 Fiyatı Ne Kadar, Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Batarya kısmına baktığımızda ise cihazın güçlü bir pile sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda cihaz 8000 mAh’lik bir pile sahip diyebiliriz. Oneplus Pad 2 tableti yapay zeka özellikleri kısmında ise birtakım üretkenlik araçlarını desteklediği görülmekte. Bu kapsamda cihaz; AI Writer, AI Summarization ve Recording Summary gibi yapay zeka teknolojileri ile donatılmış durumda.

OnePlu Pad 2; OnePlus Pencil kalem ve Smart Folio klavye desteği ile gelmekte. Tablet hakkında en çok merak edilen konulardan biri de elbette OnePlus pad 2 fiyatı. OnePlus pad 2 Avrupa ve Kuzey Amerika piyasalarında 550 dolar gibi bir fiyatla pazara sürülecek. Cihazın ülkemiz pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Bu konuda herhangi bir açıklama geldiğinde, sizlere buradan duyuruyor olacağız.