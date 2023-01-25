OnePlus Pad, 7 Şubat’ta Satışa Çıkacak!

OnePlus, 7 Şubat’ta yaklaşan Cloud 11 etkinliğine hazırlanıyor. Markanın, OnePlus 11 5G ve 11R 5G akıllı telefonlar, OnePlus TV 65 Q2 Pro, OnePlus Buds Pro 2 ve OnePlus mekanik klavye dahil olmak üzere birden fazla ürünü piyasaya süreceği onaylandı. Şimdi, etkinlikte piyasaya sürülecek bir cihazın daha varlığı doğrulandı. Bu, markanın OnePlus Pad adlı ilk tableti olacak.

OnePlus, OnePlus Pad’in ayrıntılarını henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak tableti, markanın resmi internet sitesinde tespit ettik. Lansman etkinliğine giden günlerde daha fazla ayrıntının açıklanması beklenen OnePlus Pad için de bir bölüm var.

Şimdiye kadar, yanında tabletin bir çizimi ile sadece ‘Kutular tüm şekil ve boyutlarda geliyor’ diyor. OnePlus Pad’in üç tarafında simetrik ince çerçevelere sahip olduğunu varsayıyoruz. Markanın yakında cihazla başlamasını bekleyebiliriz.

OnePlus’ın bir tablet çıkaracağı uzun süredir söyleniyor. Görünüşe göre cihaz nihayet 7 Şubat’ta piyasaya çıktığında gün ışığını görecek. OnePlus Pad ile marka, ürün portföyünü genişletecek.

Tablet, bu ayın başlarında Hindistan’da özel testlere girdi. Ayrıca 2021’de EUIPO ticari markasını da baz aldı. OnePlus Pad’in piyasada bulunan Oppo tabletlerinden birinin ince ayarlı bir versiyonu olduğu tahmin ediliyor. Uygun fiyat etiketi taşıdığı söyleniyor.