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OnePlus Pad için küresel ön satış tarihi duyruldu

OnePlus kısa süre önce, OnePlus Pad'in 28 Nisan'dan itibaren küresel pazarlarda ön sipariş verilebileceğini açıkladı. İlgileniyorsanız, tabletin ön sipariş durumuyla ilgili e-posta bildirimlerine kaydolmak için OnePlus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ayşen Sıla

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OnePlus Pad

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Birkaç ay önce OnePlus, küresel pazar için OnePlus 11 akıllı telefonunu piyasaya sürerken, aynı zamanda OnePlus Pad tabletini de tanıttı. Tabletin fiyatlandırması ve bulunabilirliği gizli tutulmuştu, ancak marka artık tabletin ön sipariş tarihini resmi olarak açıkladı.

OnePlus kısa süre önce, OnePlus Pad’in 28 Nisan’dan itibaren küresel pazarlarda ön sipariş verilebileceğini açıkladı. İlgileniyorsanız, tabletin ön sipariş durumuyla ilgili e-posta bildirimlerine kaydolmak için OnePlus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

144Hz yüksek yenileme hızına, keskin 2.800 x 2.000 piksel çözünürlüğe ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip etkileyici 11,6 inç ekrana sahip olan OnePlus Pad, üstün bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Güçlü MediaTek Dimensity 9000 işlemcisi, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile birleştiğinde sorunsuz ve verimli performans sağlıyor.

OnePlus Pad, Dolby Atmos ve Dolby Vision desteğinin yanı sıra Omnibearing Sound Field teknolojisi ile olağanüstü eğlence özellikleri sunuyor. Büyük 9.510 mAh pili, 67 W hızlı şarj cihazı kullanılarak hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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