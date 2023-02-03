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OnePlus Pad’in Ayrıntıları Belli Oldu!

Tablet, Oppo Pad 2'ye benzer özelliklere sahip olacak. Buna dayanarak, OnePlus tabletin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Depolama seçeneklerinin pazardan pazara değişebileceğini de belirtelim.

Ayşen Sıla

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OnePlus Pad 2023'te gelebilir

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OnePlus akıllı telefonlar son derece övgü topluyor ve şimdi marka yeni bir ürün kategorisine, yani tablet pazarına girmeyi planlıyor. Çinli şirket, OnePlus Pad adlı ilk tabletini 7 Şubat’ta uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Lansman öncesinde marka, tabletin tasarımını çoktan açıkladı. Bugün de tabletin özellikleri gün yüzüne çıktı.

Tablet, Oppo Pad 2’ye benzer özelliklere sahip olacak. Buna dayanarak, OnePlus tabletin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Depolama seçeneklerinin pazardan pazara değişebileceğini de belirtelim.

2K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızı desteğine sahip 11,6 inçlik büyük bir LCD ile ekrana sahip olacak. Kamera bölümünde tablet, arkada LED flaş modülü ve 8 MP ön kamera ile 13 MP sensöre sahip olacak. OnePlus Pad muhtemelen Android 13‘ü dünya çapında OxygenOS 13 ile çalıştıracak. Devasa bir 9500mAh pille çalışan tablet, 67W hızlı şarjı destekleyebilir. Cihazın yalnızca Wi-Fi bağlantı seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

OnePlus-Pad

Belirtildiği gibi, şirket yakında çıkacak olan OnePlus Pad‘in tasarımını zaten ortaya çıkardı. Bombeli bir çerçeveye sahip alüminyum alaşımlı bir gövde ile gelecek. Piyasadaki diğer tabletlerden farklı olarak, OnePlus slate kamera modülü arkada merkezi bir konuma yerleştirilecek. Ekranın üst kısmındaki çerçeveye yerleştirilmiş tek bir kameraya sahip olmasını bekliyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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