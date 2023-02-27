OnePlus, Telefon Sıcaklıklarını Düşürebilen 45W Sıvı Soğutma Aksesuarını Tanıttı

Bugün erken saatlerde MWC 2023 etkinliğinde OnePlus, 45W sıvı soğutma aksesuarını tanıttı. Bazı akıllı telefon üreticileri, cihazları için harici soğutma aksesuarları sunuyor ve görünüşe göre Çinli marka artık bunların arasında yer alıyor.

Akıllı telefonunuza takılabilen ve yoğun görevler sırasında ısıyı kontrol altında tutmaya yardımcı olan yeni 45W sıvı soğutucuyu tanıttı. Büyük etkinlik sırasında şirket, telefonunuzun arkasına kolayca takılabilen ve sıcaklığı düşük tutan bir sıvı soğutma maddesi kullanan yeni mobil aksesuarını duyurdu.

Akıllı telefon (özellikle amiral gemisi modeller) gittikçe daha güçlü hale geldikçe ve grafiksel olarak yoğun oyunlar çalıştırdıkça, güç tüketimi ve ısı üretimi de arttı. CPU’nun kısılmasını önlemeye yardımcı olduğu için harici soğutucunun devreye girdiği yer burası.

Bu nedenle, sıcaklığın düşürülmesi yalnızca daha yüksek kare hızları sayesinde daha iyi oyun deneyimi için en yüksek performansın korunmasına ve hatta güç tüketiminin kontrol altında tutulmasına yardımcı olmakla kalmıyor.

İlginç bir şekilde aksesuar iki parçadan oluşuyor. İlk parça cihazınızın arkasına bağlanırken, temelde küçük bir kutu olan ikinci parçaya bir kablo bağlanıyor. Bu cihaz, telefonunuza taktığınız anda çalışmaya başlıyor.

Resmi iddialara göre, OnePlus 45W Sıvı Soğutma aksesuarı, sıcaklıkları 20 santigrat dereceye kadar düşürebiliyor. Ne yazık ki şirket, bu cihazla ilgili fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını henüz açıklamadı.