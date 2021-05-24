OnePlus TV 40Y1 Satışa Sunuldu – İşte Detaylar

Beklendiği gibi OnePlus, bugün OnePlus TV 40Y1’i piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi yeni model OnePlus TV Y serisinin bir parçası. Diğer bir deyişle, ilk kez alıcıları hedefleyen bir bütçe akıllı televizyonu.

OnePlus TV 40Y1 m, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe,%93 DCI-P3 renk gamına ve %93 ekran/gövde oranına sahip 40 inç LED arkadan aydınlatmalı bir LCD panel sunuyor. TV, plastik bir yapıya sahip ve bir masaya veya duvara monte edilebiliyor. Ancak kutuda gelen standların aksine duvar askısı ayrı satılıyor.

Televizyon, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bilinmeyen 64 bitlik bir yonga setinden güç alıyor. Bu işlemci Android TV OxygenPlay içerik toplama hizmeti ile 9.0 Pie işletim sistemini de beraberinde getiriyor. Dahası, tüm önde gelen akış hizmetlerini, Google Chromecast’i, Google Assistant’ı ve hatta Amazon Alexa’yı destekliyor.

Bağlantı noktalarına gelince televizyon, tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 2 x HDMI, 2 x USB, RF, optik dijital ses bağlantı noktası, 3’ü 1 arada AV kompozit ve Ethernet ile birlikte geliyor. Ses için, televizyonda Dolby Audio destekli 2 x 10W (20W) hoparlör bulunuyor. Cihazın fiyatı yaklaşık 329 dolar olarak belirlendi.