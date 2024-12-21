OnePlus Watch 3 Tasarımı Ortaya Çıktı, İşte Beklenen Özellikleri!

Oneplus bilindiği üzere akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri. Marka, özellikle de fiyat performans telefonları ile oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte. Giyilebilir teknoloji ürünleri alanında daha büyük başarılara imza atmak isteyen OnePlus’ın yeni akıllı saati yolda. Cihazın tanıtımı oldukça yakın ve şimdiden OnePlus Watch 3 tasarımı ortaya çıktı. İşte cihazın beklenen özellikleri…

OnePlus Watch 3 Tasarımı Ortaya Çıktı

OnePlus giyilebilir teknoloji alanındaki pazar payını artırmaya çalışmakta ve bu bağlamda yeni bir akıllı saati üzerinde çalışıyor; OnePlus Watch 3. Cihazın tanıtımı henüz yapılmamış olsa da render görüntüleri sızdırıldı. Sportif bir tasarıma sahip olan cihaz selef modeline göre birtakım farklılıkla geliyor. Cihaz, 46.6 x 47.6 x 11.75 mm ölçüleri ile OnePlus Watch 2’den daha büyük bir yapıya sahip olacak.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

OnePlus Watch 3 döner bir kadrana sahip olarak gelecek. Apple saatlerinden alışık olduğumuz Digital Crown’a benzeyen bu yapı, dokunmatik panelin kullanılamadığı durumlarda (örneğin eller ıslakken) navigasyonu kolay bir şekilde kullanma imkanı sağlıyor. OnePlus Watch 3’ün bir diğer önemli özelliği ise sağlık takibi kapsamında; elektrokardiyogram yani EKG.

OnePlus Watch 3’ün bu sağlık özelliği cihazı bir üst segmente taşımaya yardımcı oluyor ve cihazın sağlık takibini daha geniş bir skalada yapmasına yardımcı oluyor. Bahse konu EKG özelliği bazı bölgelerin sertifikasyon proseslerinden dolayı her piyasada bulunmayabilir. Gelişmiş sağlık özelliklerinin yanı sıra OnePlus yeni akıllı saatinde LTE özelliğinin de bulunması bekleniyor. Bu özelliğin cihazda bulunması durumunda saat, telefona bağlanmadan da kullanılabilecek. Bu kapsamda müzik dinleme, bildirim alma ve benzeri gibi işlevler gerçekleştirilebilecek.

OnePlus Watch 3 Ne Zaman Çıkacak?

Qualcomm’un Snapdragon W5 Gen 1 yonga setinden gücünü alan OnePlus Watch 3, 2 GB’lık RAM ve 32 GB’lık depolama alanı ile gelmekte. Cihazın batarya kısmı içinde farklı olasılıklar mevcut. Bazı kaynaklarda 500 mAh’lık bir pilden bahsedilirken, bazılarında ise 631 mAh kapasiteli bir bataryadan bahsedilmekte. İşletim sistemi kısmına baktığımızda ise WearOS ve RTOS ile çalışması bekleniyor.

OnePlus 20225’in Ocak ayında yeni telefonunu ve kablosuz kulaklığını tanıtmayı planlıyor. Akıllı saati OnePlus Watch 3’ü ise 2025’in ilk çeyreğinde lanse ederek piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ancak henüz kesin tarihin belli olmadığını belirtelim. Çıkış tarihine kadar cihaz hakkında yeni sızıntılar çıkacaktır, detaylar geldikçe biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.