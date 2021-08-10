OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition Satışa Sunuluyor

OnePlus, OnePlus 9 serisi lansman etkinliğinin sonunda OnePlus Watch’ın Harry Potter Limited Edition modelinden bahsetti. Neredeyse üç ay sonra güvenilir bir kaynak, bu giyilebilir cihazın yakında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

Söylentilere göre, OnePlus önümüzdeki haftalarda OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition‘ı piyasaya sürecek. Ne yazık ki kaynağımız lansman tarihini açıklamıyor.

Yeni OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition’ın, teknik özellikler açısından normal OnePlus Watch ile aynı olması bekleniyor. Yalnızca görünüm ve kullanıcı arayüzü açısından farklılık gösterebilir.

Akıllı saat, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndan sonra temalı altı özel saat yüzü ile gelecek. Saat yüzlerinden ikisi Hogwarts’ı ve mührünü sergileyecek. Geri kalan dördü ise Hogwarts’ın dört evinin, yani Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw’ın mührünü sergileyecek.

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition, OnePlus Watch Cobalt Limited Edition ve OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition’dan sonra üçüncü özel sürüm OnePlus Watch olarak satışa sunulacak.