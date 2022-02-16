OnePlus, Yeni Ürün Lansmanına Hazırlanıyor

OnePlus, bu yıl bir sürü yeni ürün piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, lansman çılgınlığını yarın (17 Şubat 2022) tanıtılacak olan Nord CE 2 5G ile başlatacak. Kaynağımız bu yılın OnePlus için çok yoğun bir yıl olacağını açıkladı.

Ayrıca şirket, akıllı saat portföyünü de genişletecek. OnePlus’ın 2022’de yeni bir akıllı bant ve yeni bir akıllı saat piyasaya sürmesini bekliyoruz. Bu yıl kaç yeni Nord akıllı telefonun piyasaya çıkacağını bilmiyoruz.

Fakat OnePlus’ın yeni Nord CE 2 5G’nin alt modeli olan Nord CE 2 Lite 5G‘yi de piyasaya süreceğini söyleyebiliriz. Bu modelin, 90Hz yenileme hızını destekleyen 6.59 inç FHD+ ekrana sahip olmasını bekliyoruz.

Nord serisinin yanı sıra şirket, yeni akıllı aksesuarlarının lansmanı ile ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bakalım OnePlus’tan kaç ürün daha göreceğiz. Detaylar için bizi takipte kalın.