Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri OnePlus’ın En Yeni Teknolojik Ürünleri Belli Oldu – İşte Bunlar Tanıtılacak! Teknoloji Haberleri OnePlus’ın En Yeni Teknolojik Ürünleri Belli Oldu – İşte Bunlar Tanıtılacak! Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

OnePlus son zamanlarda, 16 Temmuz’da İtalya’nın Milano şehrinde düzenleyeceği bir lansman etkinliğiyle ilgili planlarını duyurdu. Etkinlikte çeşitli yeni ürünleri tanıtacaklar. Etkinlikte OnePlus Nord 4’ün yanı sıra markanın akıllı telefonla birlikte piyasaya süreceği diğer yeni cihazları da tanıtılacak. İşte tüm detaylar:

OnePlus Nord 4: Lansmanın odağı bu akıllı telefon, şık bir metal gövde tasarımına sahip. Haberler, 6.74 inçlik 1.5K 2.8D kavisli AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızıyla Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci tarafından destekleneceğini gösteriyor. Güçlü bir 9140mm² VC soğutma sistemi, Sony IMX882 sensörlü 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı kamerası, uyarı kaydırıcısı ve 100W SuperVOOC hızlı şarj ile sağlam 5500mAh batarya bekleniyor. Cihaz, çarpıcı metalik gümüş tonunda sunulacak.

OnePlus Pad 2: Bu tablet, Çin’deki OnePlus Pad Pro ile benzer özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Tablet, 12.1 inçlik 3K 144Hz IPS ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 13MP arka kamera, 8MP ön kamera, Smart Touch Klavye ve 67W SUPERVOOC hızlı şarj ile 9500mAh batarya vaat ediyor.

OnePlus Nord Buds 3 Pro: Bu kulaklıklar, uygun bir fiyata kaliteli ses sunmayı vaat ediyor ve önceki modelden daha iyi özellikler sunacak.

OnePlus Watch 2R: Bu hafif Wear OS akıllı saat, alüminyum alaşım kasaya sahip olacak. Çin versiyonu OnePlus Watch 2’ye benzer bir tasarıma sahip olmasına rağmen, eSIM ve NFC desteği gibi özelliklerden yoksun olacak.

Bu ürünlerin yanı sıra OnePlus, etkinlik öncesinde daha fazla duyuru yapacağını ima etti. Teknoloji meraklıları, 16 Temmuz’da OnePlus’ın YouTube kanalında gerçekleşecek canlı yayını izleyebilirler.