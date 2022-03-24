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OnePlus’ın İlk Tableti Yakında Görücüye Çıkacak!

OnePlus Pad birçok Avrupa ve Avrasya ülkesinde seri üretim aşamasına geçtiği ortaya çıktı. Yani yakında satışa çıkacak...

Ayşen Sıla

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OnePlus-Pad

OnePlus, yakın zamanda belirli pazarlarda ilk tabletlerini tanıtan kardeş şirketleri; Oppo Realme ve Vivo’ya katılarak markanın pazardaki ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Adının OnePlus Pad olması muhtemel olan cihazın; birçok Avrupa ve Avrasya ülkesinde seri üretim aşamasına geçtiği ortaya çıktı. Bu, cihazın yakında piyasaya çıkmaya hazır olduğu anlamına geliyor.

OnePlus Pad’in seri üretildiği göz önüne alındığında, Haziran sonundan önce piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz. Ancak şu an itibariyle tabletin kesin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yok.

OnePlus-Pad

OnePlus Pad’in yanı sıra şirketin, OnePlus Nord 3 akıllı telefonla birlikte piyasaya sürülmesi beklenen ilk Nord markalı akıllı saat de dahil olmak üzere, başka akıllı cihazları da tanıtacak.

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KaynakTwitter

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