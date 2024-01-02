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Teknoloji Haberleri

OpenAI Hızlı Büyüme İle 1.6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
2 Ocak 2024
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OpenAI Hızlı Büyüme İle 1.6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

OpenAI, geçtiğimiz dönemde yaşanan CEO değişikliği olaylarına rağmen, finansal başarısıyla dikkat çekiyor. Son verilere göre, şirket sadece iki ay içinde gelirini yüzde 20 artırarak 1.6 milyar dolarlık bir başarı elde etti. Bu etkileyici büyüme, özellikle ChatGPT’nin popülerliği ve kullanıcı aboneliklerindeki sürekli artışla destekleniyor.

OpenAI Hızlı Büyüme İle 1.6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

OpenAI yıllık gelirleri yüzde 5 bin 700 arttı

OpenAI’nin yıllık gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 bin 700 oranında artarak 130 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, şirketin hedeflenen bir sonraki yatırım turuna liderlik etme potansiyelini artırıyor. Bloomberg’e göre, OpenAI, yeni bir yatırım turu için 100 milyar dolar veya daha fazla değerleme hedefiyle hareket ediyor.

OpenAI Hızlı Büyüme İle 1.6 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Bu potansiyel değerleme, OpenAI’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde SpaceX’in ardından en değerli ikinci startup şirketi olabileceğini öngörüyor. CB Insights’in piyasa araştırmasına göre, bu durum OpenAI’nin başarılı büyüme hikayesini ve yapay zeka alanındaki potansiyelini kanıtlıyor.

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