OpenAI, Kasım Ayındaki İlk Geliştirici Toplantısı Planlarını Açıkladı

Yapay zeka çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Dünyadaki hemen hemen her şirket, ChatGPT’yi kendi hizmetlerine entegre etmek veya bir şekilde kendi yapay zeka sohbet robotunu geliştirmek için çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın da yapay zeka üzerinde çalıştığını ve bu işe milyonlarca dolar harcadığını söylemiştik. Artık ChatGPT geliştiricisi OpenAI, 6 Kasım’da DevDay adında bir geliştirici konferansına ev sahipliği yapacak. İşte detaylar…

Bu arada hayır, OpenAI, GPT-4’ün yeni ve geliştirilmiş sürümü olan GPT-5’i yayınlamayacak. Firma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre GPT-4 halihazırda oldukça iyi durumda ve kullanılmaya devam edecek. Elbette bu hiçbir yenilik olmayacağı anlamına gelmiyor. Hatta şirketin hem yeni iş modelleri hem de chatbotlar için imaj desteği getirmesi bekleniyor. Şirket, Global Illumination’ı satın alarak planlarının ilk sinyalini zaten vermiş oldu.

Konferansta ayrıca OpenAI CEO’su Sam Altman’ın bir açılış konuşmasının yanı sıra OpenAI’nin teknik personeli tarafından yönetilen ara oturumları da yer alacak. Konular arasında doğal dil işleme, bilgisayarla görme, kod oluşturma ve pekiştirmeli öğrenme yer alacak. Şahsen katılımcılar ayrıca diğer geliştiricilerle ağ kurma ve yapay zekadaki en son gelişmeler hakkında bilgi edinme fırsatına da sahip olacak.