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OpenAI ve ChatGPT’nin Başı Dertte – Avustralya Dava Mı Açacak?

Avustralyalı bir belediye başkanı, çok popüler platformun arkasındaki şirket olan OpenAI'ye dava açmayı düşündüğünü, bunun ChatGPT'nin yanlış iddialarını düzeltemediğini belirtti. Çünkü platform yanlış bir şekilde Avustralya belediye başkanının rüşvetten hapis yattığını iddia etti.

Ayşen Sıla

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OpenAI, ChatGPT tarafından oluşturulan içeriği nedeniyle dünyanın ilk karalama davasıyla karşı karşıya kaldı. Şirket, popüler yapay zeka tabanlı sohbet botu hakkında yanlış bilgiler gördükten sonra Avustralyalı bir Belediye Başkanı tarafından açılan davayla gündeme geldi.

Avustralyalı bir belediye başkanı, çok popüler platformun arkasındaki şirket olan OpenAI’ye dava açmayı düşündüğünü, bunun ChatGPT’nin yanlış iddialarını düzeltemediğini belirtti. Çünkü platform yanlış bir şekilde Avustralya belediye başkanının rüşvetten hapis yattığını iddia etti. Şirket, AI sohbet botuna karşı ilk kez hakaret davasıyla karşı karşıya kalacak.

Söz konusu belediye başkanı, geçen Kasım ayında Hepburn Shire’da seçilen Brian Hood idi. Ancak, ChatGPT’nin 2000’lerin başlarında Avustralya Merkez Bankası’nın bir yan kuruluşunu içeren yabancı bir rüşvet skandalında suçlu tarafın bir parçası olarak adını yanlışlıkla dahil ettiği ortaya çıktığında çevrimiçi itibarıyla ilgilenmeye başladı.

ChatGPT

Bu süre zarfında Hood, bağlı şirket için çalışıyordu ama aslında söz konusu rüşvetleri yetkililere bildiren kişiydi ve kendisi hiçbir zaman herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.

OpenAI henüz bu habere yanıt vermedi veya Hood’un yasal mektubuna yanıt vermedi. Ancak belediye başkanı davayı takip ederse, ChatGPT’nin sahibine ve dil tabanlı yapay zeka platformuna karşı dava açan ilk kişi olacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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