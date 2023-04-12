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Opera iOS İçin Ücretsiz VPN Hizmeti Getiriyor!

Opera, hiçbir kişisel verinin veya tarama geçmişinin toplanmamasını sağlayarak kullanıcı gizliliğini koruyor. Dünya çapındaki sanal konumlara hızlı ve güvenli erişim sunan kullanıcılar artık özel ve güvenli bir tarama deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Ücretsiz VPN hizmetinin tanıtımının yanı sıra, iOS için Opera Tarayıcı birçok yeni özelliğe sahip.

Ayşen Sıla

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Opera kısa süre önce ücretsiz VPN hizmetinin iOS için Opera Tarayıcı’ya eklendiğini duyurdu. Başlangıçta 2019’da Android kullanıcıları için sunulan özellik, artık Mac, Windows, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm büyük platformlara yayılıyor.

İnternet gizliliği endişeleri artmaya devam ederken, Opera yerleşik VPN hizmeti, kullanıcılara web’de gezinirken ek bir koruma katmanı sunuyor. VPN hizmeti, özellikle güvenli olmayan ağlara bağlanıldığında IP adreslerini gizleyerek ve çevrimiçi etkinlikleri şifreleyerek kişisel bilgileri güvende tutuyor.

iOS’ta Opera VPN hizmeti, abonelik, hesap girişi veya ek uzantılar gerektirmeden sorunsuz bir deneyim vaat ediyor. Kullanıcılar, ana menüde basit bir geçişle VPN’yi etkinleştirerek özel IP adresleri ve şifreli trafik sağlayabiliyor. Katı bir kayıt tutmama politikası uygulayan Opera, hiçbir kişisel verinin veya tarama geçmişinin toplanmamasını sağlayarak kullanıcı gizliliğini koruyor.

Dünya çapındaki sanal konumlara hızlı ve güvenli erişim sunan kullanıcılar artık özel ve güvenli bir tarama deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Ücretsiz VPN hizmetinin tanıtımının yanı sıra, iOS için Opera Tarayıcı birçok yeni özelliğe sahip.

en az ram yiyen tarayıcılar

Yer İmleri özelliği, kullanıcıların favori web sitelerini verimli bir şekilde düzenlemelerine olanak tanırken Hızlı Arama işlevi, sık ziyaret edilen sitelere hızlı erişim sağlıyor. Futbol taraftarları, tarayıcının ana sayfasında yer alan ve dünya çapında gerçekleşen maçlarla ilgili gerçek zamanlı güncellemeler sunan Canlı skor özelliğini takdir edecekler.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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