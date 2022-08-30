Oppo, 2022 İnovasyon Kazananlarına 460.000 $ Ödül Vaat Ediyor!

Oppo, dünyanın dört bir yanından ekiplerin toplumun en büyük zorluklarından bazılarını üstlenmek için rekabet ettiği 2022 OPPO Araştırma Enstitüsü İnovasyon Hızlandırıcısının on kazananını açıkladı. Kazananlar açıklandığında, on takım büyük bir ödül fonu almaya hak kazandı.

Resmi notlara göre, on takım 3.000.000 Yuan’lık bir Ödül Fonunu paylaşacak ve bu da Oppo ve ortaklarından sağlanan kaynakların yanı sıra yaklaşık 460.000 ABD Doları anlamına geliyor. Toplumsal zorlukların üstesinden gelmek için kazanan tekliflerden biri, uyku kalitesini kolayca optimize edebilen bir kulaklık içeriyor.

Ayrıca, hızlı şiddet raporlaması ile depremleri erken tespit etmek için tasarlanmış bir sistem de vardı. Kazanan diğer bir giriş, işitme engelliler için daha kaliteli bir dinleme deneyimi sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefon oldu.

Innovation Accelerator, Mayıs 2022’de piyasaya çıktı ve akıllı telefon üreticisinin “Erdemli Yenilik” ilkesine uygun olarak kuruldu. Özellikle, bu tekliflerin tümü Fizibilite, Yenilik ve Özgünlük, Sosyal Değer ve Uzun Vadeli Potansiyeli içeren dört ana kritere göre değerlendirildi. Kazanan on teklif, dünya çapında 39 ülke ve bölgeden teknoloji uzmanları, girişimciler ve sosyal bilimler araştırmacıları tarafından sunulan 535 başvurudan oluşan bir havuzdan alındı.