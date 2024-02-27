Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Oppo Air Glass 3 XR Gözlüğü MWC 2024’te Tanıtıldı Teknoloji Haberleri Oppo Air Glass 3 XR Gözlüğü MWC 2024’te Tanıtıldı Emine Emre 0 Görüntüleme

Mobile World Congress (MWC) 2024’te yeni nesil teknolojik ürünler adeta bir şov gibi ortaya çıkmaya devam ediyor. Yapay zeka teknolojilerinden oyun bilgisayarlarına, en iyi telefonlardan muhteşem el konsollarına kadar pek çok ürün MWC’de sergileniyor. Etkinlik kapsamında yeni ürünlerini tanıtan markalardan biri de Oppo oldu. Oppo Air Glass 3 XR gözlüğü MWC 2024’te tanıttı. Kibar ve şık bir tasarıma sahip olan bu Oppo XR akıllı gözlüğünün özellikleri nasıl, bakalım…

Oppo Air Glass 3 XR Gözlüğü MWC 2024’te Tanıtıldı

Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Oppo yeni XR (genişletilmiş gerçeklik) akıllı gözlüğünü MWC 2024’te tanıttı. Oppo Air Glass 3 adı ile tanıtılan akıllı gözlük, hem tasarımı hem de özellikleri ile ilgi çekiyor. Yapay zeka destekli olarak karşımıza çıkan bu XR gözlük ile sesli arama yapılabilmekte ve cihazın camları kullanıcıya renkli görüntü gösterme kabiliyetine sahip.

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Marka, söz konusu gözlüğü kullanımının rahat olması bakımından oldukça hafif tasarlamış. Yalnızca 50 gram ağırlığında olan Oppo Air Glass 3, 1,70 kırılma indeksi özelliğine sahip. Gözlük camları parlaklık seviyesi 1000 niti aşkın bir seviyede ve gerçekten oldukça yüksek bir düzey denilebilir. Bahse konu gözlük, Oppo’nun yapay zeka modeli AndesGPT’ye akıllı telefon aracılığı ile erişebilmekte ve yormayan bir yapay zeka deneyimi sunmakta.

Oppo’nun Air Glass 3 genişletilmiş gerçeklik gözlüğü ile ilgili yaptığı açıklamada, gözlüğün emsallerine yakın bir deneyin sunduğu ve bununla birlikte kendi kategorisinde en iyi tam ekrana sahip olduğu belirtildi. Bu sırada şunu da belirtmeden geçmeyelim; Oppo’nun Air Glass 3’i ile Apple’ın Vision Pro’su aynı kategoride değerlendirilebilecek gözlükler değil. Bu kapsamsam Oppo’nun ürünü genişletilmiş gerçeklik gözlüğü iken, Apple’ın Vision Pro’su karma gerçeklik gözlüğüdür.

Oppo XR Gözlüğü Yapay Zeka Teknolojisine Sahip

Oppo’nun yeni XR gözlüğü AndesGPT teknolojisi tarafından desteklenmektedir. Bu kapsamda yapay zeka ses asistanına sahip olan gözlüğün dokunma etkileşimi desteği de bulunmaktadır. Bu kapsamda bilgi ekranı ya da tarama kontrolü kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Cihazda, daha iyi gürültü izolasyonu için dört mikrofon bulunmakta olup, üst düzey kalitede ses çıkışının mümkün olduğu açıklanmıştır.

Oppo XR gözlüğü Air Glass 3 ters ses teknolojisine sahip bir yapıda üretilmiş durumda. Bu özelliği sayesinde kullanıcı dışındaki hiç kimse sesi duyamıyor; sesin dışarı yansıması engelleniyor. Bununla birlikte cihazda, ColorOS 13 işletim sistemi bulunmakta. Bu sayede güncel model Oppo akıllı telefonlarından biri ile eşleştirilerek kolay bir şekilde kullanılabilmekte. Bunların dışında Air Glass 3 XR gözlüğü çerçevesi dokunmatik özellikli olduğunu ve kullanıcı dokunarak cihazın tüm özeliklerini kolaylıkla keşfedebileceğini de belirtelim.

Oppo yeni XR gözlüğünün yanı sıra Reno11 ve Find N3 model telefonlarına bazı yapay zeka özelliklerini getireceğini de duyurdu. Bunlar arasında Yapay Zeka Silgisi de bulunmakta. Yeni nesil teknoloji yapay zeka MWC 2024’e damgasını vuran teknolojilerden biri oldu. Yapay zeka artık gözlükten bilgisayara kadar geniş bir alanda kullanıma sahip durumda.