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Oppo Almanya Web Sitesini Sildi!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmasına rağmen, BBK Grubu (Oppo ve OnePlus'a başkanlık eden şirket) Avrupa'dan çekilmeye hazırlanıyor olabilir. Oppo resmi web sitesini Almanya'dan sildi bile.

Ayşen Sıla

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Oppo, resmi web sitesini Almanya’dan sildi. Şirket, Avrupa pazarında, daha önce nihai bir çıkış söylentileriyle zorlu bir dönemle karşı karşıya kaldı ve şimdi de Alman web sitesini tamamen ortadan kaldırdı.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmasına rağmen, BBK Grubu (Oppo ve OnePlus’a başkanlık eden şirket) Avrupa’dan çekilmeye hazırlanıyor olabilir. Bu göç ilk Fransa’da olacaktı ve yakında Almanya’yı da içerecekti.

Herhangi bir resmi açıklamadan önce, markanın Almanya’daki resmi web sitesi tamamen silindi. Şirketin YEFA Şampiyonlar Ligi ile devam eden ortaklığına dair tek bir ilan bulunuyor. Ayrıca, ülkedeki mevcut Oppo cihazlarıyla ilgili yalnızca bir soruyu yanıtlayan bir SSS başlığı da var. Son zamanlardaki söylentilere göre akıllı telefon üreticisinin 30 Haziran’da da Fransa pazarından çıkması bekleniyor.

oppo

OnePlus’ın da Oppo ile birlikte Avrupa pazarından çıkacağına dair iddialar olmuştu ancak bu iddialar daha sonra resmi olarak yalanlandı. Bakalım OnePlus da pazarda geri adım atacak mı.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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