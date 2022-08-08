Oppo Enco Air 2i, Şimdi Ön Siparişe Hazır

Oppo, 10 Ağustos’ta yapılması planlanan lansman etkinliğinde yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Ürün Oppo Enco Air 2i adına sahip ve şu anda ön siparişler için hazır.

Oppo Enco Air 2i TWS kulaklıklar, Enco Air 2 gibi önceki modellerden çok az farkla geliyor. Ancak, Enco Air 2’nin kısa bir versiyonuna benzeyen bir model için, yerleşik bir 40mAh barındırıyor. Tek bir şarjla 7 saate kadar ve şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 28 saate kadar müzik çalmaya dayanabilen pil vaat ediyor. Saklama kutusu, iyi bir 460mAh pil içeriyor.

Buna ek olarak, yeni kulaklıkların her biri süper büyük 10 mm kompozit titanyum kaplama ses ünitesi ile donatıldı ve bu da onları daha güçlü hale getirdi. Yüksek manyetik akı manyetik devresi ile gelen özel ses boşluğu, düşük frekans performansını daha iyi hale getiriyor.

Oppo Enco Air 2 gibi yeni ürünün AI arama gürültü azaltmayı desteklediğini ve kullanıcıların karmaşık ortam sesleriyle dolu dış mekanlarda bile net aramalar yapabildiğini belirtmekte fayda var. Fiyatı ise 23 dolar.