Oppo Enco Air 4 Pro’nun Şaşırtıcı Özellikleri Belli Oldu!

Oppo, Reno 12 Serisi akıllı telefonlarını ve Enco Air 4 Pro kulaklıklarını 23 Mayıs 2024‘te piyasaya sürmeyi planlıyor. Kulaklıklar için ön siparişler JD.com, TM Mall ve Oppo Mall sitelerinde açıldı bile.

Lansman öncesinde yakında çıkacak Enco Air 4 Pro kulaklıkların özellikleri açıklandı. Oppo Mall’daki listeye göre Enco Air 4 Pro kulaklıklar, güçlü bas için 12,4 mm titanyum kaplama diyafram sürücülerine sahip ve yüksek kaliteli ses için LHDC 5.0 ses codec bileşenini destekliyor.

49dB’ye kadar gürültü engelleme özelliği sunuyor, 4000Hz ultra geniş bandı kapsıyor ve akıllı dinamik gürültü engelleme özelliğine sahip. Üç mikrofon daha net çağrı kalitesi sağlıyor.

Telefon bağlantı için Bluetooth 5.4 kullanıyor ve 47 ms gecikme modu sunuyor. Ayrıca tek dokunuşla eşleştirme ve cihazlar arasında kolay geçiş sağlar. Pil boyutları açıklanmasa da Oppo, kulaklıkların şarj kutusuyla 44 saate, tek şarjla ise 12 saate kadar dayanabileceğini belirtiyor. 10 dakikalık hızlı şarj, 4 saatlik ek kullanım sağlıyor.

Kulaklıklar Beyaz ve Gri renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Fiyatları 23 Mayıs’ta açıklanacak.