Oppo Enco Free 2i, 25 Kasım’da Görücüye Çıkacak!

Oppo, Mayıs ayı sonlarında Oppo Reno 6 serisinin yanı sıra Oppo Enco Free 2 gerçek kablosuz kulaklığı tanıttı. Şimdi, şirket 25 Kasım’da Oppo Reno 7 serisini piyasaya sürmeye hazır olduğundan; Oppo Enco Free2i olarak adlandırılan yeni bir kulaklık tanıtacak.

Oppo Smart Life resmi Weibo hesabına göre şirket; 25 Kasım’da yeni Oppo Enco ürününü piyasaya sürecek. Aynı etkinlikte Oppo Reno 7 serisi de görücüye çıkacak.

Ne yazık ki, şirket şu ana kadar bu kablosuz kulaklıklar hakkında hiçbir şey açıklamadı. Fakat kulaklıkların bir önceki modelden daha üstün özelliklerle gelmesini bekliyoruz.

Bu arada Oppo Enco Free 2 kulaklıklar, AirPods benzeri bir tasarıma sahipti. Bununla birlikte, kılıfları ovaldi. Bu kulaklıkların öne çıkan özellikleri, Dynaudio tarafından ayarlanmış olmaları ve 42 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme desteğine sahip olmalarından kaynaklanıyordu.