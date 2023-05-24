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Oppo Enco R2 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

Kulaklıklar, Bluetooth 5.3 aracılığıyla cihazlara bağlanıyor. Ayrıca çok noktalı bağlantılar için destek sunuyor. Tıpkı diğer Oppo kulaklıkları gibi, ColorOS çalıştıran cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşebiliyor. 50 dolarlık fiyatıyla satışa çıkan yeni Oppo kulaklıklarla ilgili herşey burada...

Ayşen Sıla

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Oppo Reno 10 serisi lansman etkinliğinde şirket yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu. Bu ekonomik ses aksesuarının resmi adı Oppo Enco R2 ve son derece şık bir tasarımı beraberinde getiriyor. Ürün, tasarımı nedeniyle lüks görünse de, yalnızca 50 dolar.

Oppo Enco R2

Her şeyden önce, Enco R2 tek bir altın-beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Şarj kutusu bir çakıl taşına benziyor, tomurcuklar ise Apple AirPods’u anımsatıyor.

Kasanın kapak kısmı gövdeye göre parlak altın rengi vurgulara sahip. Açık kulak tipi tomurcuklar ise beyaz renkli ve son derece kullanışlı.

Kulaklıklar 13,4 mm sürücülere sahip ve bir Cadence HiFi5 ses işleme çipi desteğiyle geliyor. Bu işlemci, uzamsal bir ses özelliği sağlıyor. Bütçe dostu olan kulaklıklar yalnızca SBC ve AAC ses kodeklerini destekliyor.

Kulaklıklar, Bluetooth 5.3 aracılığıyla cihazlara bağlanıyor. Ayrıca çok noktalı bağlantılar için destek sunuyor. Tıpkı diğer Oppo kulaklıkları gibi, ColorOS çalıştıran cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşebiliyor.

Oppo Enco R2, tam şarjla 6 saat dayanacak şekilde derecelendirilmiştir. Şarj kutusu ile birlikte dayanıklılık 25 saate çıkıyor. Son olarak, şarj için bir USB Type-C bağlantı noktası kullanıyor.

Kulaklıklar Çin’de ön siparişe açıldı. Şu anda, diğer pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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