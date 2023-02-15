OPPO Find N2 Flip, Küresel Pazarda Satışa Çıktı

Oppo, küresel pazarlarda ilk katlanabilir telefonunu tanıttı. Find N2 Flip geçen yıl Aralık ayında Çin’de piyasaya çıkmıştı. Oppo, Find N2 Flip’in, flip telefon endüstrisinde bir dönüm noktası oluşturmak için katlanabilir teknoloji ve tasarımın en iyilerini bir araya getiren beş yıllık Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olduğunu söylüyor. Marka, Find N2 Flip ile artık katlanabilir segmentte Samsung Galaxy Z Flip 4, Motorola Razr 2022 ve Huawei Pocket S gibi telefonlarla rekabet ediyor.

Oppo Find N2 Flip’in küresel versiyonu, Çin’deki muadili ile aynı özelliklere sahip. Gelişmiş bir kullanıcı deneyimi için kırışıksız tasarıma sahip, dikey kapaklı katlanır bir telefon. Marka, küçük menteşenin 10 yıllık kalite güvencesiyle katlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip olmasını sağlamak için havacılık sınıfı malzemeler kullandığını söylüyor. Cihaz, hafif kutulu bir form faktörüne ve güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Oppo Find N2 Flip’in ön tarafında, FHD+ çözünürlüğe, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına, 1.600 nit tepe parlaklığına ve HDR desteğine sahip 6,8 inç AMOLED ekranla geliyor. 60Hz yenileme hızına ve 720 x 382 piksel çözünürlüğe sahip büyük bir 3,26 inç ikincil AMOLED ekran var.

Kamera kurulumu, 50MP ana modül ve 8MP ultra geniş birim ile çevrili. Flip telefonlarda tipik olan telefoto lens yok. Dahili ekranda 32 MP’lik bir selfie kamerası var veya geniş kapak ekranı sayesinde ana kamerayı kullanabilirsiniz.

Oppo Find N2 Flip, bir MediaTek Dimensity 9000+ işlemci barındırıyor. 8 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama içeriyor. Katlanabilir telefon, gücünü 44W hızlı şarj destekli 4.300mAh pil ünitesinden destek alıyor. Yazılım açısından, Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemiyle geliyor. Oppo Find N2 Flip’in fiyatı ise 849 euro olarak açıklandı.