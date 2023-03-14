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Oppo Find N2 Flip’e Muhteşem Bir Özellik Eklendi!

Bir Oppo Find N2 Flip'e sahipseniz, uygulamanın en son sürümünü Play Store'dan ücretsiz olarak indirerek deneyebilirsiniz. Genel olarak, bu uygulama Oppo Find N2 Flip'in zaten etkileyici olan özelliklerine mükemmel bir ek katıyor.

Ayşen Sıla

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CoverScreen OS, yakın zamanda Oppo Find N2 Flip‘e odaklanan bir güncelleme yayınlayan IJP tarafından geliştirilen popüler bir uygulama oldu. Bu uygulama, Samsung’un Galaxy Z Flip telefonlarının dış ekranlarına ekstra işlevsellik ekliyor ve artık Oppo Find N2 Flip’in geniş kapak ekranını farklılaştırıyor. Yeni güncelleme ekranı minyatür bir telefona çeviriyor.

Uygulama, Kapak Başlatıcı/Uygulama Başlatıcı/Çekmece, tüm üçüncü taraf uygulamaları ana ekran widget’ları için destek, hızlı geçişler, gezinme hareketleri, bildirimler ve birden çok oturum içeren güçlü bir medya ekranı dahil olmak üzere çok çeşitli özellikler sunuyor. Uygulama ayrıca ses, QWERTY ve T9 dahil olmak üzere tam klavye desteği vaat ediyor.

Uygulama, Oppo’nun başlatıcısının üzerinde çalışıyor, böylece sistemdeki hızlı geçişlere ve widget’lara erişmeye devam edebilirsiniz. Çevrimiçi olarak sunulan videolarda, kullanıcı uygulamalar arasında gezinirken, bir YouTube videosu açarken ve Google Chrome’u açarken görebilirsiniz.

IJP, uygulamanın performansını iyileştirmek için çalışıyor ve görünüşe göre en son sürüm Oppo Find N2 Flip’te sorunsuz çalışıyor. Uygulama, Galaxy Z Flip 3’ten beri mevcut ve daha sonra Galaxy Z Flip 4 için de bir güncelleme sundu.

Bir Oppo Find N2 Flip’e sahipseniz, uygulamanın en son sürümünü Play Store’dan ücretsiz olarak indirerek deneyebilirsiniz. Genel olarak, bu uygulama Oppo Find N2 Flip’in zaten etkileyici olan özelliklerine mükemmel bir ek katıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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