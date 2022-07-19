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Oppo, İki Yeni Tablet Tanıtmaya Hazırlanıyor

Şikret iki yeni tablet üzerinde çalışıyor. Tabletlerden birinin düşük maliyetli bir seçenek olması beklenirken, diğerinin orta seviye bir tablet olacağı ortaya çıktı. Kaynak, tabletlerin özellikleri hakkında bilgi paylaşmadı.

Ayşen Sıla

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Oppo, Pazartesi günkü Reno 8 serisi lansman etkinliği sırasında Oppo Pad Air tableti ve Oppo Enco X2 gerçek kablosuz stereo (TWS) kulaklıklarını tanıttı. Çinli teknoloji devinin bu yeni tableti 23 Temmuz’da ülkede satışa çıkacak. Şimdiki bilgilere göre ise şirket çoktan yeni tabletleri üzerinde çalışmaya başladı.

Şikret iki yeni tablet üzerinde çalışıyor. Tabletlerden birinin düşük maliyetli bir seçenek olması beklenirken, diğerinin orta seviye bir tablet olacağı ortaya çıktı. Kaynak, tabletlerin özellikleri hakkında bilgi paylaşmadı.

Düşük maliyetli tablet, Çinli üreticiden tamamen yeni bir ürün olacak. Bu yılın başlarında Çin’de Mart ayında piyasaya çıkan Oppo Pad gibi, orta sınıf bir tablet de olabilir. Bu tablet, 2.560×1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç LCD ekrana sahip.

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Bir Qualcomm Snapdragon 870 işlemci desteği taşıyor ve Android 11 tabanlı ColorOS 12’yi çalıştırmaktadır. 33W hızlı şarj özelliklerine sahip 8.360mAh pille geliyor. Oppo Pad, 8 megapiksel ön kameraya ve görüntüleme için 13 megapiksel arka sensöre sahip.

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KaynakTwitter

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