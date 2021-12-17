Oppo InnoDay Etkinliği – Müthiş 3 Ürün Karşımızda

Oppo’nun geçtiğimiz günlerde düzenlediği Innoday etkinliğe katıldık ve burada bizi bir süpriz bekliyordu. Hatta birden fazla da desek yanlış olmaz.

Öncelikle şunu belirtmek isterim. Oppo’nun son zamanlarda tasarladığı ürünleri oldukça beğendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle Akıllı telefonlar ve bununla birlikte kullandığımız cihazlar özellinde söylemek istediğim çok şey var. Oppo Watch bunlardan biri. Hem tasarım hem de donanım yapısı olarak başarılı bulduğum cihazların başında geliyor.

Bir diğer aksesuar ise kulaklık. Oppo’nun kulaklık serilerini de çok başarılı buluyorum ve kendim de kullanıyorum. Şunun altını çizmek istiyorum. Apple cihazlarını beğeniyorsanız Oppo’yu beğenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. İstisnalar olabilir tabi. Şu da var. Eğer biraz donanım bilgisine de sahipseniz buradan rakiplerine göre ne gibi avantajları olduğunu da çok rahat görebilirsiniz.

Gelelim etkinlikte bizleri ne gibi ürünler karşılıyor. Daha önce de söylediğim gibi sürpriz olarak nitelendirdiğimiz 3 farklı ürün bizi oldukça şaşırttı.

Oppo Air Glass

Bunlardan ilki Oppo Air Glass. Yani Oppo’nun akıllı gözlüğü. Oppo bu kategoride diğer gözlüklerden farklı bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Oppo Air Glass aslında standart bir gözlüğünüze magnet yani mıknatıs yöntemi ile entegre oluyor ve sağ taraftaki gözlük camının üzerine biniyor. Bu tasarımın diğer akıllı gözlüklere göre pek çok avantajı bulunuyor. En önemlisi dilediğiniz gözlük ile bu cihazı kullanabiliyor olmanız. Yani kısıtlı tasarımlarla sınırlı değilsiniz.

Her ne kadar tartışma konusu olsa da cihazın üzerinde bir kamera bulunmuyor. Tabii ki telefonunuz ile bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor ve müzik dinleyebiliyorsunuz. Diğer cihazlar gibi telefon görüşmesi yapabiliyor, yol tarifini gözlük camına yansıtabiliyorsunuz. Olmazsa olmaz hava durumu ve diğer bazı bildirimleri de ekranda görmeniz mümkün. Şimdilik verebileceğimiz detaylar bu kadar. Tabii ki incelemek için bu ürün elimize ulaştığında daha fazlasını paylaşacağız.

MariSilicon X

Etkinlikte bizi karşılayan bir diğer ürün ise Oppo’nun kendi silicon işlemcisi. MariSilicon X adlı bu işlemci 6 nm mimari üzerine inşa edilmiş ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Daha az enerji tüketimi, daha az ısınma ve daha yüksek performans bu sonuçların sadece birkaçı.

MariSilicon X, son teknoloji 6nm mimarisi, gerçek zamanlı RAW işlemesi ve 20 kata kadar daha hızlı 4K AI performansı sayesinde akıllı telefon fotoğraflarını ve videolarını yeni hız ve netlik seviyelerine taşıyor.

Oppo Find N

Etkinlikte tanıtılan ve görme şansımız olan bir diğer cihaz ise Oppo Find N. Bu bir katlanabilir akıllı telefon. Find N’i elimize altık ve tüm tasarım detaylarını inceledik. İlk gözüme çarpan ise rakiplerinde oldukça belirgin olan orda kısım bu telefonda yok. Yani telefonun tam katlandığı alandaki tasarım detayından bahsediyorum. Bu handikapı Oppo neredeyse tamamen ortadan kaldırmış görünüyor. Hem gözle hem de elimle dokunduğumda çok çok az bir çıkıntı hissiyatı oluştuğunu söyleyebilirim. Bunu önceki rakiplerine göre büyük bir başarı olarak görüyorum. Diğer rakiplerini de inceledim ve belirgin bir şekilde katlanılan alanı görebiliyor ve hissedebiliyorsunuz. Bu konuda Oppo’yu tebrrik ederim.

Telefonun tasarımı biraz daha minimal. Bunu Samsung’un Fold ve Huawei’nin Mate x modellerine kıyasla dile getiriyorum. Bu minimal tasarım sayesinde tek elde çok daha konforlu bir kullanım yapabiliyorsunuz. Cihaz katlanmış halde iken 5.49 inç ön ekrana ve 18:9 ekran kasa oranına sahip. Açıldığında ise iç taraftaki ekran boyutu 7.1 inç oluyor. Tabii ku diagolan öçüler olduğu için birebir boyut karşılaştırması yapmak doğru olmaz. Ekran özelliklerinden devam edelim. LTPO ekranı 120 HZ yenileme hızı ve 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Her katlanabilir akıllı telefonda olduğu gibi bazı avantajlar bu telefonda da bulunuyor. Örneğin Oppo’nun Flex Form Mode dediği telefonu 90 derecelik bir açıyla kullandığınızda bazı uygulamalar bu boyuta uyarlanıyor ve tıpkı bir bilgilsayar gibi hem klavyeyi hem de ekranı birlikte kullanabiliyorsunuz. Ya da telefonu herhangi bir standa koymadan rahatlıkla görüşmeler yapıp, dilediğiniz gibi çalışabiliyorsunuz.

Gelelim Find N’nin yazılım tarafına. Cihazda test ettiğimiz arayüz android üzerine kurulu ColorOS arayüzü. Bu arayüz tabii ki bu cihaz için özelleştirilmiş.

Yazılım anlamında pek çok detay mevcut olmasa da bazı kısayolları deneyimleme şansımız oldu. Bunlardan birkaçı parmaklarınızı kullanarak ekranı ikiye bölebiliyor ve çoklu görev kulanımını çok rahat bir hale getirebiliyorsunuz.

Katlanır sistemi çalıştıran menteşe sistemi kapandığında herhangi bir açıklık yaratmıyor. Yani Samsung Fold serisinde olduğu gibi kapalı halde kullanırken arada bir boşluk göremiyorsunuz. Ayrıca dayanıklılık testlerinde 200.000 defa katlanıp açılmaya dayanıklı olduğu belirtiliyor.

Herhangi bir sertifika yok fakat Oppo cihazın suya dayanıklı bir tasarıma sahip olduğunu söylüyor.

Donanım tarafında ise Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen Find N 12 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 dahili hafıza kullanıyor.

Arka tarafonda 3 adet kamera kurulumu ile geliyor. 4500 mAh batarya 33 var Hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca 15 Watt Kablosuz şarj olabiliyor. 10 Watt ise başka cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor. Tabii ki USB Type-c portu ile şarj oluyor ve çift hoparlör sistemi stereo deneyimi yaşatıyor.

Oppo Find N model katlanabilir akıllı telefonlar 3 farklı renk seçeneğitle sınırlı sayıda ve 2022’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Oppo Find N ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Lansmanda tüm özelliklere yer verilmediği için olabildiğince detaylı aktarmaya çalıştık. Daha önce de belirttiğim incelemek için bu ürünler elimize ulaştığında daha fazla detaylarla karşınızda olacağız.