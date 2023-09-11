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Oppo kendi yapay zeka teknolojisi AndesGPT ile yola çıktı

AndesGPT ve AndesAI ticari markalarının uygulanması, OPPO'nun yapay zeka asistanı pazarına büyük bir giriş yapmayı planladığını gösteriyor. OPPO'nun yeni Xiaobu Asistanının pazarda nasıl bir performans sergilediğini görmek ilginç olacak. İlgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunabilirse yapay zeka asistanı alanında önemli bir oyuncu olabilir.

Ayşen Sıla

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Oppo-Xiao-Bu-AI-Assistant

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Oppo, Ağustos ayında şirketin geniş dil modeli AndesGPT üzerine inşa edilen Xiaobu Assistant’ın yeni versiyonunu içeren kapsamlı bir deneyimsel aktivite başlatacağını duyurdu. Şirket artık bilimsel araçlar, iletişim hizmetleri ve web sitesi hizmetlerinin uluslararası sınıflandırmasıyla birden fazla “AndesGPT” ve “AndesAI” ticari markasını tescil ettirmek için başvuruda bulundu.

AndesGPT, Oppo Andes Akıllı Bulut ekibi tarafından geliştirilen üretken bir geniş dil modelidir (LLM). Ekip, iki yıl önce önceden eğitilmiş dil modellerini keşfetmeye ve uygulamaya başladı ve 100 milyon, 300 milyon ve 1 milyar parametreli, kendi yaptığı büyük modeller OBERT’i geliştirdi.

Oppo, AndesGPT’nin OBERT modeli eğitim deneyimine dayandığını ve Çince diyalog verilerinin sürekli öğrenilmesi, talimatların ince ayarlanması, insan geri bildirimiyle takviyeli öğrenme ve bilgi geliştirme gibi temel teknolojileri entegre ettiğini açıkladı. Bu yılın Haziran ayında C-Eval değerlendirme listesinde birinci sırada yer aldı.

Oppo-Xiao-Bu-AI-Assistant

AndesGPT ve AndesAI ticari markalarının uygulanması, OPPO’nun yapay zeka asistanı pazarına büyük bir giriş yapmayı planladığını gösteriyor. OPPO’nun yeni Xiaobu Asistanının pazarda nasıl bir performans sergilediğini görmek ilginç olacak. İlgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunabilirse yapay zeka asistanı alanında önemli bir oyuncu olabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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