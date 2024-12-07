Oppo kısa bir zaman önce üst segment telefon serisi Find X8 serisini tanıtmıştı. Marka, serinin amiral gemisi olan Find X8 Ultra modelini çıkarmaya hazırlanırken şimdi bir de bu seriye tablet modeli dahil etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Oppo oyunculara özel tablet tasarlıyor; Oppo X8 Pad geliyor. Üst segment bir tablet olarak piyasaya sürülecek olan tablet hakkında ortaya çıkan sızıntıları içeriğimizde derledik…

Oppo Oyunculara Özel Tablet Tasarlıyor: Oppo X8 Pad Geliyor!

Teknolojinin güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre Oppo, yeni üst segment bir tablet tasarlıyor. Oppo X8 Pad adı ile gelecek olan bu tablet markanın yeni Find X8 serisine dahil edilecek. Aslında telefon serisine tablet modeli eklemek Oppo’nun daha evvel yaptığı bir şey değil ancak marka farklı bir strateji izlemekte ve bu tabletin dışında yeni model tabletlerin de seriye ekleneceği söylenmekte.

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Oppo X8 Pad amiral gemisi bir tablet olacak ve özellikle de oyun severlere hitap edecek. Daha çok kullanıcıya hitap etmek için sıkı bir çalışma yürüten Oppo’nun bu yeni tablet modeli güçlü performansı ve bu performansa göre uygun fiyatı ile piyasanın en çok satan tablet modelleri arasına girebilir. Digital Chat Station tarafından aktarılan Oppo X8 Pad özelliklerine bakalım…

Sızdırılan bilgilere göre Oppo X8 Pad, 8,8 inçlik LCD bir ekran ile gelecek. Görüntü kalitesi son derece yüksek olacak olan bu tabletin yenileme hızının da üst düzey olması beklenmekte ki bu oyuncu tableti için son derece önemli. Yuvarlak köşe tasarımına sahip olması beklenen X8 Pad, bu özelliği ile hem kolay kullanım hem de şık bir tasarım vaat ediyor.

Metal bir gövdeye sahip olan Oppo’nun yeni oyun tableti kompakt yapısıyla premium kalitede görünmekte. Tabletin en merak edilen niteliği ise işlemcisi. Bu kapsamda hem Oppo X8 Pad’de hem de bu serinin diğer modellerinde MediaTek Dimensity 9400 yonga seti kullanılacağı söylenmekte.

Oppo X8 Pad Ne Zaman Çıkacak?

Oppo X8 Pad çıkış tarihi ve diğer özellikleri hakkında henüz bilinen başka bir ayrıntı bulunmuyor. Yeni detaylar ortaya çıktıkça biz de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte markanın geçtiğimiz hafta Pad 3 tabletini pazara sunduğunu hatırlatalım. Pad 3 de yüksek kapasiteli bataryası ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Oppo Pad 3 tableti daha çok orta segmente yönelik bir cihaz olarak piyasaya sürüldü. Dolayısıyla Oppo X8 Pad’in de üst segmente kısa bir süre içinde gelmesi bekleniyor. Oppo, akıllı telefon piyasasında olduğu gibi tablet piyasasında da daha geniş kullanıcı kitlesini hedefliyor.