Oppo Pad 2, Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Oppo‘nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tablet, Oppo Pad 2 olarak adlandırılacak ve geçen yıl piyasaya sürülen Oppo Pad’in üst modeli olacak. Cihazla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Oppo Find X6 serisi akıllı telefonlarla birlikte piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Tablet, yakın zamanda Bluetooth SIG’de de tespit edildi. Şimdi ise 3C sertifikasyon web sitesinde hızlı şarj etme yeteneklerini ortaya koyan bir görüntü ortaya çıktı.

Veritabanına göre OPD2201 model numarasını taşıyan Oppo Pad 2, 67W hızlı şarj yeteneğine sahip. Bunun dışında, liste başka herhangi bir ayrıntı göstermiyor.

Sızan bilgilere göre Oppo Pad 2’nin 2800 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip 11,6 inç ekrana, 144 Hz yenileme hızına, Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olması bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip sekiz çekirdekli Dimensity 9000 işlemci tarafından çalıştırılacak.

Tabletin ColorOS 13 ile Android 13 işletim sistemi ile çalıştığı ve 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kameraya sahip olduğu söyleniyor. Cihazın 3C sertifikasıyla da belirtildiği üzere 67W hızlı şarj destekli 9.150mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.