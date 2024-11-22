Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Oppo, Find X8 amiral gemisi telefonların küresel tanıtımlarını gerçekleştirdi. Uluslararası pazara sunduğu bu üst segment telefonların yanı sıra bir de Oppo Pad 3 Pro özellikleri de globalde tanıtıldı. Amiral gemisi bir tablet olan Oppo Pad 3 Pro performansına göre oldukça uygun bir fiyatla satışa sunuluyor. İşte cihaz hakkında merak edilen tüm detaylar…

Oppo Pad 3 Pro Özellikleri Globalde Tanıtıldı!

Oppo hem akıllı telefon hem de tablet pazarındaki payını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Marka, üst düzey telefon ve tabletleri emsallerinden daha uygun fiyatla piyasaya sunmaya çalışmakta. Markanın yeni amiral gemisi tableti Oppo Pad 3 Pro da bir fiyat performans tableti olarak karşımıza çıkıyor.

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Oppo Find X8 amiral gemisi telefon serisini geçtiğimiz ay Çin pazarında tanıtımını yapmıştı. Telefonların küresel tanıtımı ise 21 Kasım 2024 itibarı ile gerçekleştirildi. Bu global tanıtım etkinliğinde marka, Oppo Pad 3 Pro’nun da küresel versiyonunu duyurdu.

Üst segment tablet modellerinden biri olarak sunulan Oppo Pad 3 Pro gücünü, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden almakta. Cihazın RAM kısmında 12 GB LPDDR5X bulunmakta ve 256 GB dahili UFS 4.0 depolama alanı ile gelmekte. Batarya kısmına baktığımızda ise cihazın 9.510 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Oppo’nun üst seviye tableti 67 W’lık SuperVOOC hızlı şarj desteğine de sahip.

Oppo yeni tableti 269 × 195 × 6,5 mm boyutlarında ve 590 gramlık bir ağırlığa sahip. 12,1 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen cihazın çözünürlüğü ise 3K yani 3200 × 2120 piksel değerinde. Oldukça hafif olan bu Oppo tablet IPS panel barındırmakta ve 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Cihazda Dolby Vision desteğinin bulunduğunu da hatırlatalım. Tasarım bakımından da şık ve ince bir yapıya sahip olan tablet mavi renk seçeneği ile piyasaya sunulacak.

Oppo Pad 3 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantılarına sahip olan Pad 3 Pro; 13 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 8 MP’lik de selfie kamerası ile gelmekte. 6 hoparlörü bulunan tablette Dolby Atmos surround ses teknolojisi de desteklenmekte. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı ColorOS 14.1 arayüzü yer almakta. Ancak markanın açıklamasına göre 2024 Aralık ayında cihaz Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini alacak.

Oppo Pad 3 Pro tablet hakkında en çok merak edilen konulardan biri de elbette fiyatı. Bu konuda da markanın açıkladığı üzere tabletin 600 Euro gibi bir etiket fiyatına sahip olduğunu söyleyebiliriz.