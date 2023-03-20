Oppo, Piyano Benzeri Dokunmatik Modül Patenti Aldı!

Oppo, geçtiğimiz günlerde katlanır ekran açma kapama yapısı ve elektronik ekipman için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent özeti, uygulamanın bir dokunmatik modül ve oldukça ilginç bir özellik içeren bir elektronik cihaz sistemi sağladığını gösteriyor.

Nitekim bu patent bir piyano tuşundakine benzer bir fiziksel dokunma işlemi etkisi sağlayan dokunmatik bileşenler içeriyor. Bu, katlanır ekranlı cihazları kullananlara daha tatmin edici ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunmak için kullanılabilir.

Özetle birlikte verilen çizimde görülebileceği gibi, dokunmatik bileşen montaj braketinin ikinci tarafında yer alıyor. Montaj kısmının ikinci tarafında düzenlenen bir parçası ve yanında sağlanan bir düğme içeriyor.

Düğmenin bir ucu montaj parçasına bağlanıyor ve diğer ucu montaj parçasına kenetlenebilir veya buradan ayrılabiliyor. Yerleştirildiğinde, düğme, montaj dirseği aracılığıyla montaj dirseğinin ilk tarafında dokunma işlemini gerçekleştirebiliyor.

Daha basit bir ifadeyle Oppo, piyano tuşu çalmak gibi hissettiren bir dokunmatik modül oluşturmak için yeni bir fikir buldu. Braketin bir tarafında dokunmatik bileşenler ve diğer tarafında bir düğme olmasıyla çalışıyor. Düğmeye bastığınızda dokunmatik bileşenler, piyano tuşuna basmak gibi fiziksel bir dokunma deneyimi sunuyor. Bu, elektronik cihazların kullanımını daha da iyi hissettirecek ve özellikle katlanır ekranlı cihazlar için faydalı olabilir.