Oppo Reno6 Pro 5G Oldukça İddialı Geliyor!

Oppo Reno6 Pro 5G mobil cihaz, özellikle geçtiğimiz Mayıs ayında Çin üzerinde satışa sürülen pek çok model esnasında ilgi görüyordu. Piyasaya çıkmak için yeni bir plan ile çalışmasını sürdüren Oppo, bu konuda da geniş bir ilerleme ile ön plana çıkıyor. Bu yüzden de bu süreçle ilgili net bir plan yayınlanmadı. Ama insanlar bu cihaz için oldukça ilgi gösteriyor.

Oppo Reno6 Pro modeli, Plus ile kardeş olduğu için aradaki fiyat dengesiyle de ilgi çekiyor. Benzer bir kullanıcı deneyimi sunması beklenen Oppo Reno6 Pro 5G için, yeni bir işletim sistemi kullanılıyor. Bu yüzden de amiral gemisinin aksine bir orta sınıf kamera kullanılıyor. Daha çok günlük kullanım için üretilmiş gibi olan bu ürün, oldukça ilgi çekse de aradaki fiyat farkı Oppo severler için alternatif bir ürün oluşturuyor.

Oppo Reno6 Pro 5G Özellikleri Nedir?

Gorilla Glass 5, arka cam materyal, metal çerçeve

6.55 inçlik Amoled ekran ve 402 DPİ renk seçeneği

Bellek olarak 128 gb hafıza ve 8 gb ram desteği sunuyor. Ayrıca 256 gb hafıza ve 12 gb ram desteği sunan modeller de bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ile geliyor ve yanında Color OS 11.3 bulunuyor

Arka kamerası 64 MP olan ürün için ultra geniş açı vaadi var

Ön kamerasının 32 mp olması da yine ilgi çeken bir selfie cihazı oluşturuyor.

Pek çok markanın birinci sınıf ürünleriyle yarışacak olan Oppo Reno6 Pro 5G, bu konuda da gelişmiş. 4.500 mAh pil desteği ile gelen ürün, yeni bir yonga seti ile karşımıza çıkıyor.