Oppo Reno6 vs Oppo Reno6 Pro Karşılaştırması

Çin ve Hindistan’daki lansmanların ardından Oppo, Reno6 serisini Avrupa’da da piyasaya sürdü. Avrupa pazarı için Oppo Reno6 ve Reno6 Pro adlı iki model tanıtıldı. Her iki model de benzer özellikler taşıyor. Fakat Pro modeli birkaç farklı özelliğe sahip. Gelin hangisinin bütçeniz için daha iyi bir seçim olduğuna bir bakalım.

Oppo Reno6 5G ve Oppo Reno6 Pro 5G

OPPO Reno6 5G OPPO Reno6 Pro 5G BOYUTLAR VE AĞIRLIK 156,8 x 72,1 x 7,6 mm, 182 g 160,8 x 72,5 x 8 mm, 188 gr EKRAN 6,43 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED 6,55 inç, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED İŞLEMCİ Mediatek Dimensity 900, sekiz çekirdekli 2.4 GHz Qualcomm Snapdragon 870, sekiz çekirdekli 3.2 GHz HAFIZA 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB YAZILIM Android 11, ColorOS Android 11, ColorOS BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS KAMERA Üçlü 64 + 8 + 2 MP kamera, f/1.7 + f/2.2 + f/2.4

32 MP f/2.4 ön kamera Quad 50 + 13 + 16 + 2 MP kamera, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 + f/2.4

32 MP f/2.4 ön kamera PİL 4300 mAh, hızlı şarj 65W 4500 mAh, hızlı şarj 65W EK ÖZELLİKLER Çift SIM yuvası, 5G Çift SIM yuvası, 5G

Tasarım

Oppo Reno6 5G çok özgün bir tasarım sunuyor. Telefon tıpkı son iki iPhone nesli gibi, düz kenarlı tuğla benzeri bir tasarıma sahip ve şu anda Android dünyasında böyle bir tasarım sunan telefon yok. Ayrıca, daha küçük bir ekranın varlığı sayesinde Pro modelinden daha kompakt bir telefon. Öte yandan Oppo Reno6 Pro 5G de şaşırtıcı bir tasarıma sahip: sadece 6,99 mm kalınlığıyla tüm pazardaki en ince telefonlardan biri. Ayrıca hafif ve yanlarda zarif bir şekilde kavisli bir ekrana sahip. Her iki cihaz da, kristalizasyondan ilham alan opak ancak parlak bir arka kapak sağlayan, düşündürücü Oppo Glow kaplama ile üretilmiş.

Ekran

Bu telefonların ekranları arasındaki farklar büyük değil. Her iki telefon da 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip AMOLED panellerle donatılmış. OPPO Reno6 Pro 5G, 6.55 inç diyagonal ve HDR10+ sertifikası ile biraz daha büyük bir panele sahip: Pro modeli tarafından sağlanan görüntü kalitesi, standart versiyonuna kıyasla biraz daha yüksek. Telefonlarda, kimlik doğrulama için bir ekran içi parmak izi okuyucusu ve ekran için Gorilla Glass 5 korumasının yanı sıra ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş tek bir delik bulunuyor.

Oppo Reno6 Pro

Özellikler ve Yazılım

Oppo Reno6 5G, ortalama bir kullanıcının kullanım modellerinin çoğuna dayanabilen iyi bir orta sınıf telefon. Avrupa pazarında 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Dimensity 900 yonga seti tarafından destekleniyor. Donanım açısından, Oppo Reno6 Pro 5G ise bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor. 12 GB RAM ve 256 GB UFS 3.1 yerel depolama ile desteklenen Snapdragon 870 işlemci ile destekleniyor. Find X3 Pro’nun daha da iyi donanım sağlamasına rağmen, Reno6 Pro 5G tüm ileri düzey kullanıcılar için mükemmel. Telefonlar, ColorOS 11.3 tarafından özelleştirilmiş, Android 11 ile çalışıyor ancak ColorOS 12 güncellemesini ilk alan telefonlar arasında olacaklar.

Kamera

Oppo Reno6 5G iyi bir kameralı telefon, ancak kamera bölümü o kadar özel değil. Arka tarafında 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro kamera içeren 64 MP üçlü kamera bulunuyor. OPPO Reno6 Pro 5G, Find X3 Pro ile aynı ana kameraya sahip üst düzey bir kameralı telefon: 50 MP ve OIS çözünürlüğe sahip Sony IMX766. Ayrıca 2x optik zoomlu 13 MP telefoto sensör, 16 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro sensör içeriyor. Daha iyi ikinci sensörlere sahip olabileceği için şimdiye kadarki en iyi kameralı telefonlar arasında değil, ancak her alanda harika.

Pil

Oppo Reno6 Pro 5G, Oppo Reno6 5G’den biraz daha büyük bir pil barındırıyor: kapasitesi 4500 mAh, standart versiyonu ise sadece 4300 mAh. Bu, her iki cihazın da her zaman daha yeterli bir pil ömrü sağlayabildiğini, ancak Reno6 Pro 5G’nin tek bir şarjla daha uzun süre dayandığını söyledi. Her iki telefon da 65W hızlı şarjı destekliyor.

Kararımız

Oppo Reno6 serisindeki bu iki model, sahiden de iyi düzey telefonlar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Pro modeli amiral gemisi sınıfında yer alırken, standart model orta sınıfta bulunuyor. Performans ve kamera kısmında biraz daha iyi beklentiniz varsa Oppo Reno6 Pro’yu satın alabilirsiniz.

