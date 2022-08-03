Oppo Watch 3 Serisi Hoşunuza Gidecek Özelliklere Sahip

Oppo, Oppo Watch 3 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, yeni nesil akıllı saatlerinden bahsetmeye başladı. Aynı zamanda, yeni cihazların özelliklerini ortaya çıkaran bilgiler yağmaya başladı.

Kaynağımıza göre Oppo Watch 3 serisi, önceki modellerinde olduğu gibi kare kadranla gelecek. 3D mikro eğrilere sahip 1.91 inç LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Oppo Watch ve Oppo Watch 2 serisinde iki düğme yer alıyor.

Ayrıca Oppo Watch 3 serisi, şirketin resmi olarak onayladığı Qualcomm Snapdragon W5 işlemciden güç alacak. Ve aynı zamanda Apollo 4 Plus çipine de ev sahipliği yapacak.

Cihaz EKG, eSIM ve NFC için destek taşıyacak. Ayrıca 5ATM’ye kadar suya dayanıklı olacak. Son olarak, RTOS modunda 15 güne kadar ve Wear OS modunda 5 güne kadar dayanıklılık gösterecek.

Oppo Watch 3 serisi 10 Ağustos’ta Çin’de piyasaya çıkacak. Sertifikalar, üç modelin de OWW211, OWW212 ve OWW213 model numaralarıyla geleceğini söylüyor. Siyah, gümüş, koyu gri, açık altın ve daha fazlası gibi renklerde satışa çıkacak.