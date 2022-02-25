Oppo Watch Free, Avrupa’da Tanıtıldı

Eylül 2021’de Oppo, Çin pazarında Oppo Watch Free’yi piyasaya sürdü. Akıllı saat son zamanlarda Hindistan pazarında da satışa çıktı. Ve şimdi, bu akıllı saat Avrupa’da da satışa çıktı.

Oppo Watch Free

Avrupa’ya gelen akıllı saat, 280 x 456 çözünürlük; DCI-P3 renk gamı ​​ve 326 PPI piksel yoğunluğu ile 1.64 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Dikdörtgen ekran, polikarbonat ve fiberden yapılmış bir çerçeveye sahip.

Alt tarafı ise naylon plastik (PA) ve fiberden yapılmış bir malzemeyle kaplı. Oppo’nun iddia ettiği gibi nefes alan ve uyku sırasında rahat hissettiren deri dokulu silikon kayışlara sahip.

Fitness takipçisi, kriket, atlama, okçuluk, kayak, voleybol; kano ve badminton dahil olmak üzere 100’den fazla spor modunu destekliyor. Oppo Watch Free, spor modunun yanı sıra, kan oksijenini izlemek için; bir SpO2 sensörü ve kalp atış hızı çok yüksek veya çok düşük olduğunda kullanıcıları uyaran; bir kalp atış hızı monitörü ile birlikte geliyor. Ayrıca uyku izleme, horlama algılama, müzik çalma kontrolü ve bildirimler ve arama uyarıları da var.

Akıllı cihaz, 14 güne kadar kullanım sağlayacak 230 mAh pile sahip. Oppo, 5 dakikalık hızlı şarjın bir gün sürecek kadar şarj sağlayacağını iddia ettiği için hızlı şarjı da destekliyor. Cihazda Bluetooth 5.0 desteği var. Ayrıca en az Android 6.0 ve iOS 10.0 ile çalışan cihazlarla uyumlu. Krem ve siyah renkli cihaz, 99 euro fiyat etiketine sahip.