Oppo Watch X kullanıcıya sunulmak için hazırlanıyor. Kısa bir süre önce Oppo Watch 4 Pro modelini tanıtan markanın yeni çıkaracağı ürün merakla bekleniyordu. Yeni modelin, OnePlus Watch 2’nin yeniden markalanmış versiyonu olacağı yönünde söylemler mevcut. Peki Oppo Watch X ne zaman piyasaya çıkacak ve özellikleri nasıl olacak bakalım…

Oppo Watch X Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Oppo, yeni akıllı saati olan Oppo Watch X’in bir teaserını yayınladı. Videoda görüldüğü üzere saat oldukça şık bir tasarıma sahip. Oppo Watch ailesinden olan Oppo Watch 4 Pro kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Bahse konu tanıtımda da gördüğü üzere Oppo’nun bu akıllı saat serisi tasarım bakımından Apple Watch’a benzetilmekte. Yeni çıkacak modelin ise biraz daha klasik bir model olması bekleniyordu. Bununla birlikte bu yeni akıllı saatin OnePlus Watch 2’nin isim değiştirmiş versiyonu olduğunu belirtenler de bulunuyor.

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Oppo Watch X’in tanıtım tarihi olarak 29 Şubat işaret edilmiş durumda ve detaylı bir şekilde bütün özellikleri bu tarihte belli olacak. Markanın yayınladığı Oppo Watch X teaserında saatin tasarımı açıkça belli olmakta ve tasarım pek çok kişi tarafından oldukça beğenilmiş durumda. Bahsedildiği üzere de OnePlus Watch 2 tasarımına benziyor. Aşağıda, paylaşacağımız markanın Oppo Watch X videosundan detaylara bakabilirsiniz.

Oppo Watch X Özellikleri

Teaserda da görüleceği üzere OnePlus Watch 2’ye benzer olan bu cihazın özelliklerinin de aynı olacağı belirtilmekte. Bu kapsamda söz konusu akıllı saatin Snapdragon W5 Gen 1 çipinden güç alacağı söylenebilir. 1,43 inç büyüklüğünde olan OLED ekranın çözünürlüğü ise 466 x 466 piksel. Bununla birlikte Oppo’nun yeni akıllı saati Google Wear OS 4 işletim sistemi barındırmakta.

Oppo Watch X tasarım bakımından klasik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Belirtilene göre platin siyah ve kahverengi şeklinde iki renk seçeneği ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dairesel bir ekrana sahip olan bu cihaz Oppo’nun ilk dairesel akıllı saati olacak. 500 mAh bataryaya sahip olacağı söylenen cihazın pil ömrü için 100 saat gibi bir süre verilmiş durumda. 100 saatlik süre Wear OS modelleri arasında en uzun olanı denilebilir. Eğer bu vaadini yerine getirirse gerçekten muhteşem denilebilir.

Oppo Watch X’in eSIM aracılığıyla 4G LTE bağlantısına sahip olacağı ve 10 W şarj desteği sunacağı belirtilmekte. Sosyal medyada yer alan sızıntılara göre cihazın özel spor modu da bulunmakta. Hem ergonomik hem dayanıklı bir cihaz olması amacı ile tasarlanan Oppo Watch X’in tüm özellikleri için tanıtım tarihini beklemek gerekecek.

Oppo Watch X Fiyatı Ne Kadar?

Oppo Watch X fiyatı henüz açıklanmış değil. Söz konusu akıllı saatin fiyatının 29 Şubat 2024 tarihinde belli olması bekleniyor.