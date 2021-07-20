Oppo Yeni Şarj Teknolojisini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Akıllı telefon üreticileri son birkaç yıldır hızlı şarj teknolojisine odaklanıyor ve bu yöndeki gelişme yakın zamanda durmayacak gibi görünüyor. Şarj teknolojileri de her geçen gün daha hızlanmaya devam ediyor.

Oppo, hızlı şarj teknolojisi söz konusu olduğunda önde gelen isimlerden biri oldu ve şirket bugün mobil şarj teknolojisinde önemli bir gelişmeye daha imza attığını duyurdu. Çinli şirket, bir poster aracılığıyla, bununla ilgili ayrıntıların 22 Temmuz’da açıklanacağını doğruladı.

Oppo’nun Weibo’da paylaştığı posterde şöyle yazıyor: “22,5W’tan 125W‘a kadar cep telefonu şarjı sadece daha hızlı ve daha hızlı olabilir mi?” Ayrıca şirketin “hızlı” dışında bir şeyden bahsedeceğini de ekliyor.

Geçen yıl Oppo, 4.000 mAh pille çalışan bir akıllı telefonu beş dakikada yüzde 41’e kadar şarj edebilen ve cihazı 20 dakikada tamamen şarj edebilen 125W Süper Flaş Şarj Teknolojisini tanıtmıştı. Bu teknoloji yeni bir telefonda kullanılabilir mi? Detayları 22 Temmuz’da öğreneceğiz.