Oppo’nun yeni telefonu olay olacak – döndürülebilir telefon!

Görünüşe göre Oppo, esnek bir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Ancak bu model, Find N2 ve Find N2 Flip gibi katlanabilir bir ekrana sahip değil, bunun yerine döndürülebilir bir ekran paneli sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin katlanabilir ekranı, bazı dikkate değer tasarım öğeleri içeriyor. Yeni patent, dönen ekrana sahip bir akıllı telefonu tasvir ediyor. Bu yeni ekran teknolojisi ile kullanıcılar, şu anda piyasada satılan katlanabilir akıllı telefonlardan farklı olarak tek bir dokunuşla cihazın form faktörünü değiştirebiliyor.

Patent, yakında çıkacak olan bu akıllı telefonun tasarım çizimlerinin yanı sıra ürünün temel bir tanımını da içeriyor. Burada, cihazın arka tarafında LED flaşlı bir kamera modülüne sahip olduğunu görebiliriz. Bununla birlikte, bu modül, döndürülebilir ekran ve destek yapısı ile birleştirilen arka panelin iki parçası arasına yerleştirilmiş.

Ön tarafta selfie kamerası veya böyle bir sensörü barındırmak için herhangi bir görünür kısım yok. Bu nedenle, yuvarlanabilen akıllı telefonun bir ekran altı kamerasına sahip olması mümkün diyebiliriz.