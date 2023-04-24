Oppo’ya Yenilikçi Teknoloji Ödülü Verildi – Dünyanın En İyi Camı!

Oppo, yenilikçiliği ve sektördeki etkisi nedeniyle iki uluslararası ödül kazandı. Ödüller, markanın Air Glass ve Battery Health Engine teknolojisi için verildi. İlki, 2023 Edison En İyi Yeni Ürün Ödüllerinde Artırılmış Gerçeklik (AR) kategorisinde gümüş madalya kazandı. Marka ayrıca iş dünyası medyası Fast Company tarafından 2023’ün En Yenilikçi 10 Asya Pasifik Şirketinden biri olarak seçildi.

Hem Edison Ödülleri hem de yıllık En Yenilikçi Şirketler listesi, ürün tasarımlarını ve teknolojilerini tanıyan küresel inovasyonda prestijli ödüller olarak biliniyor. Edison Ödülleri, 20 Nisan’da Florida’da gerçekleşti ve kazanan, 3.000’den fazla şirket yöneticisinden oluşan bir panel tarafından seçiliyor. Oppo Air Glass, jüri üyelerinin kararlarında anahtar faktörler olarak yenilikçi tasarımı ve kendi geliştirdikleri teknolojileri vurgulamalarıyla rekabette öne çıktı.

Oppo Air Glass, dünyanın ilk ayrılabilir monocle AR camı olarak son derece ilgi gördü. Dört etkileşim modu aracılığıyla bildirim, navigasyon, teleprompter ve gerçek zamanlı çeviri özellikleri sağladığı biliniyor.

Edison Ödülü’nün yanı sıra Oppo, Pil Sağlığı Motorunun teknolojik yeniliği ve sürdürülebilir etkisi nedeniyle Fast Company tarafından 2023’ün En Yenilikçi 10 Asya-Pasifik Şirketinden biri olarak kabul edildi. İş medya şirketinin editör ekibi, her yıl yüzlerce şirketi değerlendirerek en büyük yenilikçileri belirli sektörler üzerindeki genel etkilerine göre farklı kategorilerde adlandırıyor.

Oppo Pil Sağlığı Motoru, akıllı telefonun pil ömrünü uzatmayı amaçlayan sistem düzeyinde bir pil sağlığı optimizasyonu çözümü olarak göze çarpıyor. Bu, Li-ion pillerdeki ölüm lityum sorununu çözerek yapılıyor. Teknoloji, kullanım ömrünü uzatarak, atıkla sonuçlanan pil sayısını azaltarak sürdürülebilirliği de geliştiriyor. Yenilikçi çözümün pil kapasitesini 1.600 şarj döngüsünde yüzde 80’e kadar koruduğu iddia ediliyor.