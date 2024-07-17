Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Orta Segmentte Fark Yaratacak MediaTek Dimensity 7350 Özellikleri Tanıtıldı! Teknoloji Haberleri Orta Segmentte Fark Yaratacak MediaTek Dimensity 7350 Özellikleri Tanıtıldı! Emine Emre 3 Görüntüleme

MediaTek yeni işlemcisi Dimensity 7350 ile orta segmenti uçurmaya geliyor. Öncelikle belirtmeliyiz ki amiral gemisi cihazlarda yer alan işlemcilerle, söz konusu Dimensity 7350 yonga seti yarışamaz. Ancak orta seviye telefonlarda ciddi anlamda fark yaratacak gibi görünüyor. 200 MP kamera desteği bulunan MediaTek Dimensity 7350 özellikleri belli oldu. İşte merakla beklenen yonga setinin nitelikleri.

Orta Segmentte Fark Yaratacak MediaTek Dimensity 7350 Özellikleri Tanıtıldı!

MediaTek orta seviye Android cihazlar için ürettiği Dimensity 7350 yonga setinin tanıtımını yaptı. MediaTek Dimensity 7350 işlemcisi TSMC’nin 2. nesil 4 nm sürecinde üretilmiş olup özellikleri ile orta segment telefonlar üst seviyeye taşıyor. 200 MP’lik kamera desteği bulunan çip seti, 4K video kaydı ile ekran kısmında ise 144 Hz tazeleme hızı desteğine sahip bir şekilde piyasaya çıkıyor.

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MediaTek Dimensity 7350 grafik kısmında Mali G610 MC4 GPU barındırmakta. Bununla birlikte söz konusu yoga seti 2. Nesil Armv9 (3.0 GHz hıza çıkabilen) işlemcileri barındırmakta. Söz konusu nitelikleri ile işlemci, orta seviyeden fazlasını yapabiliyor. Dimensity 7350, 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve bu kapsamda 2 tane Cortex-A715, 6 tane de Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Çağımızın teknolojisi AI olmadan olmaz elbette; yapay zeka özellikleri için MediaTek NPU 657 barındıran yonga seti, görüntü kalitesini artırmak için de Imagiq 765 ISP desteğine sahip. Bahse konu NPU ve ISP destekleri sayesinde Dimensity 7350 30 FPS kare hızında 4K çözünürlüklü video kaydına imkan tanıyor. Bunların yanı sıra işlemci, LPDDR5 ve LPDDR4X RAM belleklere uyumlu diyebiliriz.

MediaTek Dimensity 7350 Performansı Nasıl Olacak?

Mediatek Dimensity 7350 yonga seti özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor. 144 Hz tazeleme hızı ve Full HD+ çözünürlük desteği bulunan yonga seti UFS 3.1 depolama alanlarını da desteklemekte. Söz konusu çip seti Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bağlantı niteliklerine de sahip.

Görüldüğü üzere Mediatek Dimensity 7350 son derece özellikli bir yapıya sahip. Performans bakımından üst segment işlemcilerin gerisinde kalsa da diğer nitelikleri ile üst segmente çok yakın diyebiliriz. Mediatek Dimensity 7350’nin tanıtılmasıyla birlikte artık orta seviye telefonlarda ve tabletlerde sıkça bu işlemciyi görebiliriz. Dimensity 7350 fiyat performans telefonlarının vazgeçilmez yonga seti olabilir.