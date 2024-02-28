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Qualcomm işlemci piyasasındaki pazar payını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Yeni çıkan sızıntılara göre orta seviyenin en güçlüsü olacak Snapdragon 7+ Gen 3 yakında tanıtılacak. Donanım sektörünün güçlenen aktörlerinden olan Qualcomm’un yeni ürünü özellikleri neler, sızıntıda neler ortaya çıkmış, bakalım…

Orta Seviyenin En Güçlüsü Olacak Snapdragon 7+ Gen 3 Geliyor

Amerikan çok uluslu bir şirket olan Qualcomm, bilindiği üzere kablosuz telekomünikasyon ürün ve hizmetlerini tasarlama ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Qualcomm; yarı iletken ve telekomünikasyon ekipman şirketi olarak kısaca tanımlanabilir. Marka gelirinin çoğunu yonga üretiminden ve kârının büyük kısmını patent lisanslama işletmelerinden elde etmekte olup, mobil işlemci pazarının güçlü aktörlerindendir.

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Orta seviye işlemci gurubuna, seviyenin gücünü yükseltecek olan bir işlemci tasarlayan şirket, bahse konu Snapdragon 7+ Gen 3 yonga setini Mart ayında tanıtmayı planlıyor. Ürünün tanıtımı henüz gerçekleşmedi ancak bu piyasada sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, bahse konu işlemcinin birtakım özelliklerini gözler önüne serdi. Bazı teknik özellikleri ortaya çıkan işlemci SM7675 kod adı ile anılmakta.

Qualcomm’un SM7675 kod adı ile bilinen yeni çipi 2,9 GHz saat hızında Cortex-X4 prime çekirdeği barındırmakta. Bir orta segment çipine göre yüksek saat hızı sunacak olan bu işlemci, üst segment çiplerine benzer bir performans ile gelecek gibi görünüyor. “1+4+3” çekirdek konfigürasyonuna sahip olan SM7675, bu bakımdan Snapdragon 8 Gen 3’e benzemekte.

Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 Özellikleri

Sızıntıya göre bu yeni işlemcinin 4 tane 2,6 GHz hızında Cortex-A720 orta çekirdeği ile 3 tane 1,9 GHz hızında Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacağı söylenmekte. İşlemcinin grafik kısmında ise Adreno 732 GPU’su bulunmakta.

Digital Chat Station’ın haberine göre SM7675 kod adlı işlemcinin bahse konu mimariyi kullanan tek yonga seti olmadı da belirtilmekte. Bu kapsamda SM8635 kod adı ile anılan bir başka çipin de SM7675’nin bir değişik frekansa sahip olduğu belirtilmekte. Söz konusu işlemcilerin Snapdragon 8 Gen 3’ü temel aldığı da çıkan iddialar arasında yer almakta.

Ünlü işlemci markası Qualcomm 2023 yılında Snapdragon 7 Gen 3 yonga setini tanıtmış ancak bu işlemci bir önceki model olan Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisinden performans olarak yetersiz kalmıştı. “1+3+4” çekirdek dizilimine sahip olan Snapdragon 7 Gen 3, 1 tane Cortex-X2 çekirdeği, 3 adet orta düzey Cortex-A710 çekirdeği ve 4 adet de verimli Cortex-A510 çekirdeği barındırmakta idi.

Sızıntılara konu olan yeni çipset performansı ve özellikleri bakımında fikir olması adına geçtiğimiz yıl çıkan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 özeliklerini aşağıya listeleyelim…