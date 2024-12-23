Orta Seviyeyi Üst Segmente Taşıyan MediaTek Dimensity 8400 Geliyor!

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Tayvan menşeli yarı iletken üreticisi MediaTek yeni işlemcisini duyurdu; MediaTek Dimensity 8400. Orta seviyeyi üst segmente taşıyan MediaTek Dimensity 8400 özellikleri belli oldu. Nitelikleri ile dikkatleri üzerine çeken yonga seti hakkında tüm merak edilenler içerikte.

Orta Seviyeyi Üst Segmente Taşıyan MediaTek Dimensity 8400 Özellikleri Tanıtıldı!

MediaTek Dimensity 8400 orta seviye mobil cihazlar için tasarlandı ancak yüksek performansı ile cihazları amiral gemisine taşıyor. Sahip olduğu yapay zeka nitelikleri ve güçlü yapısı ile orta segmentin en güçlü işlemcisi olmaya geliyor. MediaTek bu işlemcisi ile orta seviye telefon grubunda büyük bir başarı sağlamayı amaçlıyor.

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MediaTek Dimensity 8400 yonga seti 3.25 GHz’e kadar olan hızla çalışan 8 tane Cortex-A725 çekirdek barındırmakta. İşlemcide, klasik orta seviye yonga setlerinde yer alan küçük çekirdekler yer almıyor ve bu da MediaTek Dimensity 8400’ün üst seviye performansa çıkarıyor. MediaTek’in bu yeni işlemcisi selef modele göre yaklaşık üçte bir oranında daha yüksek performans vaat ediyor.

Yüksek performansla gelen Dimensity 8400, verimlilik tarafında da iyileştirme ile gelerek yüzde 45’e yakın bir oranda daha az güç tüketimi sağlıyor. Bu da temel olarak batarya ömrünü uzatıyor diyebiliriz. Grafik birimi olarak da işlemcide Arm Mali-G720 MC7 GPU yer almakta. Bu grafik birimi selef modelde yer alan Mali-G615 MC6’nın sunduğu performanstan yaklaşık dörtte bir oranında daha yüksek performans ve yüzde 42’lik bir oranda daha yüksek verim vaat ediyor.

Yapay Zeka Desteği!

Bunların yanı sıra yonga setinde Frame Rate Converter desteği bulunuyor ve bu özelliği sayesinde Dimensity 8400’ün medya ve oyun deneyiminin daha üst seviyede olması bekleniyor. Bahse konu işlemcinin en önemli özelliklerinden biri de yapay zeka desteği. Bu kapsamda yonga setinde yer alan NPU 880; pek çok yapay zeka modelini desteklemekte, AI kayıt, medya üretimi ve akıllı yanıt gibi işlevlerin yerine getirilmesini sağlıyor.

MediaTek söz konusu yonga setinde, daha evvel Dimensity 9400 işlemcide kullanılan Dimensity Agentic Engine Framework de yer alıyor. Bu özellik de orta seviye bir telefon için oldukça iddialı özellikler sunmakta; daha inovatif uygulamalar bu özellik sayesinde geliştirilebilmekte.

Ne Zaman Çıkacak?

MediaTek Dimensity 8400, 5G- Advanced modeme sahip ve bu modem 5.17 Gbps’lik indirme hızı sunuyor. Bunun yanı sıra işlemci WQHD+ çözünürlükte 144 Hz yenileme hızını desteklemekte, ayrıca 4K HDR video çekiminde de yüzde 12’lik güç verimliliği sunmakta.

Dimensity 8400 özellikleri tanıtıldı ve işlemcinin 2024 sonuna kadar piyasaya çıkacak olan mobil cihazlarda kullanılacağı da açıklandı. İlerleyen süreçte bu işlemciye sahip olan cihazların performansları hakkında daha ayrıntılı bilgiler ve analizler gelecektir. Yeni detaylar paylaşıldıkça biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.