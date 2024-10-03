Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Oura Ring 4 Özellikleri Belli Oldu, İşte Galaxy Ring’in Yeni Rakibi! Teknoloji Haberleri Oura Ring 4 Özellikleri Belli Oldu, İşte Galaxy Ring’in Yeni Rakibi! Emine Emre 1 Görüntüleme

Oura, Finlandiya merkezli bir sağlık teknolojisi şirketidir. Akıllı yüzükleri ile öne çıkan marka şimdi de yeni yüzüğünü tanıttı. Samsung’un kısa bir zaman önce piyasaya sürdüğü Galaxy Ring’e rakip olarak gelen Oura Ring 4 özellikleri belli oldu. Peki yüzüğün nitelikleri neler, ne zaman piyasaya sürülecek, fiyatı ne kadar olacak, bakalım…

Oura Ring 4 Özellikleri Belli Oldu!

Akıllı yüzük alanındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. Bu kapsamda Oura yeni yüzüğü Ring 4 ile rekabeti başka bir boyuta taşımayı hedefliyor. Selef modeline göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan Oura Ring 4; daha ince sensörler, daha yüksek doğruluk oranı ve gelişmiş beden skalası ile piyasaya çıkıyor. Rekabetçi fiyatı ile de kullanıcıyı etkileyen bu yüzük bir önceki modele göre büyük farklılıklar sunmasa da önemli değişimlerle geliyor.

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Oura Ring 4 modelinde selef versiyondaki gibi epoksi kaplama bulunmuyor ve cihaz tamamen titanyum materyalden üretilmiş durumda. Tamamıyla oval bir tasarıma sahip olan Oura akıllı yüzük, düz bir yapı ile geliyor. Selef modelindeki gibi çıkıntılı sensör kaplamaları Oura Ring 4’te bulunmuyor ve yüzük daha konforlu bir yapıya sahip.

Oura Ring 4’te önemli bir yenilik ise daha fazla boyut opsiyonu olması. Selef model 6 – 13 numaraları arasında farklı boyutlar sunuyordu; yeni modelde ise 4 ile 15 skalasında boyutlar mevcut. Bunların yanı sıra Ring 4 daha doğru sonuçlar vaat ediyor. Bu kapsamda kan oksijen ölçümünde yüzde 30’luk bir artış görülmekte. Bununla birlikte sinyal kalitesi ise yüzde 120 oranında artırılmış durumda.

8 Güne Kadar Batarya Ömrü

Donanım kısmındaki ufak farklılıklardan ziyade, cihazdaki esas farklılık yazılım kısmında. Yeni bir algoritma ile gelen akıllı yüzük, önemli bir problemi noktalıyor; yüzüğün parmakta kayması sonucu yeterli veri elde edilememesi. Yeni algoritmada daha önce 8 adet olan sinyal yolları 18’e çıkarılmış durumda. Bu sayede yüzük en uygun sinyali alarak ona göre sonuç veriyor.

Daha gelişmiş yazılım özellikleri ile gelen Oura Ring 4; gündüz nabız ölçmede yüzde 7, gece ölçümünde ise yüzde 30 daha az veri boşluğu sunuyor. Bunları yanı sıra yeni algoritma batarya ömrünün de artmasını sağlamış durumda. Bu bağlamda yüzüğün boyutuna göre 8 güne kadar batarya ömrü bulunmakta.

Oura bazı yeni özelliklerin uygulamayı daha karmaşık hale getirdiğini düşünüyor ve bunun için uygulamayı üç ana sekme olacak şekilde düzenlemiş durumda. Bu yeni tasarımda eski özelliklerin yanı sıra yeni bir özellik olan “gündüz stres ölçütünü” de sunmakta. Bunun yanı sıra yüzüğe aktivite algılama özelliği de entegre edilmiş durumda; bu özellik sayesinde yüzük 40 farklı aktiviteyi algılayabilmekte. Ayrıca yüzükte doğurganlık penceresi tahminleri de yer alıyor ve bu özellik de bebek sahibi olmak isteyen kişiler için oldukça önemli diyebiliriz.

Oura Ring 4 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Oura Ring 4, 15 Ekim tarihinde sipariş verenlere yollanmaya başlayacak. Oura yeni akıllı yüzüğü selef modelinden yaklaşık 50 dolar kadar daha pahalı ve 349 dolar seviyesinden başlıyor. En pahalı versiyon ise yaklaşık 500 dolar. Selef model stoklar tükenene kadar satışa kalacak. Bunların yanı sıra belirtmemiz gereken önemli bir nokta var ki o da abonelik ücreti. Oura Ring 4’ün aylık 6 dolar, yıllık ise 70 dolarlık bir abonelik ücreti bulunmakta.