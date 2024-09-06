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Çin menşeli teknoloji şirketi ZTE’nin Red Magic markası pazarda sahip olduğu alanı artırmaya devam ediyor. Üst segment telefonları genellikle en yüksek performansa sahip telefonlar arasında yer alan marka şimdi de üstün özelliklere sahip oyuncu tableti ile geliyor. Bu bağlamda oyuncu tableti Red Magic Gaming Tablet Pro özellikleri tanıtıldı. İşte ayrıntılar…

Oyuncu Tableti Red Magic Gaming Tablet Pro Özellikleri Duyuruldu

ZTE, Red Magic Gaming Tablet Pro oyuncu tabletini tanıttı. Red Magic Gaming Pad Pro ve Red Magic Gaming Pad Pro 3D Explorer Edition şeklinde iki modelle gelen tabletler güçlü performans ve tasarımı ile ön plana çıkmakta. Oyun tutkunlarına muhteşem deneyim sunacak olan tabletlerden 3D ekranlı olan versiyonu çizimle ilgilenen ya da işi çizimle ilgili olanlar için de son derece uygun bir cihaz. İşte Red Magic yeni tabletlerinin özellikleri…

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Red Magic Gaming Pad Pro özellikleri ve Fiyatı

Red Magic Gaming Tablet Pro özelliklerini aşağıda listeleyeceğiz ancak cihazın tasarımından biraz bahsedelim. Red Magic oyuncu tabletinin tasarımı klasik tabletlere göre biraz farklı bir yapıya sahip. Tabletin arka kamera adası üst kenarı boylu boyunca kaplıyor ve burası şeffaf bir panel ile kaplanmış durumda. Söz konusu panel de soğutma sistemi, işlemci ve RGB fan isimlendirmeleri yer almakta. Bunların yanı sıra Red Magic marka yazısı ise RGB aydınlatma barındırıyor. Cihazın özelliklerini listeleyelim…

Ekran – 10.9 inç, 2.8K ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci – Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

RAM – 12 GB / 16 GB / 24 LPDDR5x RAM

Depolama alanı – 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

Kamera – 50 MP arka kamera, 20 MP ön kamera

Batarya – 10110 mAh batarya, 120W hızlı şarj

Oyun severlerin müdavimi olacağı Red Magic Gaming Pad Pro tablet fiyatı da elbette en merak edilen detaylar arasında. Bu kapsamda RAM ve depolama alanı opsiyonlarına göre tabletin fiyatı değişmekte olup fiyatlar aşağıdaki gibidir:

Red Magic Gaming Tablet Pro 12 GB / 256 GB – 578 dolar

Red Magic Gaming Tablet Pro 16 GB / 512 GB – 648 dolar

Red Magic Gaming Tablet Pro 24 GB / 1 TB – 803 dolar

Red Magic Gaming Pad Pro 3D Explorer Edition Özellikleri

Red Magic’in içerik üretimi ya da çizim gibi işler yapanlar için geliştirmiş olduğu, diğer modelden daha üstün özelliklere sahip olan tabletinin özellikleri de aşağıdaki gibidir:

Ekran – 12.1 inç, 3D ekran

İşlemci – Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti

Kamera – 13 MP + 13 MP arka kamera – 8 MP + 8 MP ön kamera

Batarya – 66 W hızlı şarj

Diğer – 5G desteği

3D Explorer Edition Fiyatı

Red Magic’in yeni tableti 3D Explorer Edition fiyatı RAM ve depolama alanı özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Opsiyonlara göre fiyatlar aşağıdaki gibidir: