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Panasonic, 4K Kayıt ve 20x Optik Zoom Özellikli Video Kameralarını Tanıttı

Ayşen Sıla

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Panasonic bugün erken saatlerde iki yeni profesyonel video kamera piyasaya sürdü. Yeni video kameralar, büyüyen profesyonel kameramanlar topluluğu için tasarlanan yeni HC-X2 ve HC-X20‘yi içeriyor.

20x optik zoom, hem UHD hem de FHD için 24,5 mm geniş açı, yeni yüz algılamalı 4K yüksek hassasiyetli AF ve 1,0 Tip (1 inç) sensörle daha da yüksek hassasiyete sahip iki yeni profesyonel video kamera.

Ayrıca şirket, gelişmiş video performansı ve genişletilebilirlik de sundu. Özellikle, yeni video kameralar 100 fps ila 120 fps arasında Süper Ağır çekimi ve hatta 2 fps ila 60 fps arasında Değişken Kare Hızını da destekliyor.

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HC-X2 ve HC-X20 profesyonel video kameralar bir LCD monitör ve EVF, Üçlü Manuel Halkalar, 2 Kanallı XLR ses giriş terminalleri, ND filtresi, çift SD kart yuvası, sınırsız süreli çekim, dahili WiFi ve daha fazlasıyla üretilmiş.

Bu modeller ayrıca kablosuz bağlantı desteği ile oluşturulmuştur. İkisi arasında, HC-X2, 4K HDR içeriği oluşturmak için HLG (Hybrid Log Gamma) ve 13 duraklı V günlük kaydı sunan üst düzey model olarak karşımıza çıkıyor.

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