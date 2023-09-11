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Panasonic, 4K60 Video Kaydı Özellikli G9 Mark II’yi Tanıttı

G9 Mark II'nin yarın duyurulması bekleniyor. 20,3 MP Micro Four Thirds sensöre, 4K60 video kayıt özelliğine ve hava koşullarına dayanıklı bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklamanın eklenmesi sayesinde otomatik odaklama performansının da artması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Panasonic ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Klimadan televizyona kadar çok çeşitli pazarlarda faaliyet gösteren firma, şüphesiz en çok Lumix markası altındaki kameralarıyla tanınıyor. Panasonic Lumix Japonya şimdi de yeni bir kameranın tanıtımını yaptı. Detaylar burada…

Panasonic yeni bir kamera için bir tanıtım videosu yayınladı ve tüm işaretler onun G9 Mark II olduğunu gösteriyor. Videoda Panasonic’in Micro Four Thirds kameralarını belirtmek için kullanılan “G” harfinin yanı sıra kameranın faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip olacağını ima eden “YENİ FAZ” ifadesi yer alıyor. Bu, yalnızca kontrast algılamalı otomatik odaklamaya sahip olan orijinal G9’a göre önemli bir yükseltme.

Videoda ayrıca kameranın Micro Four Thirds modeli olacağını doğrulayan bir lens yuvası ve sensör de gösteriliyor. Bu, aynasız bir fotoğraf makinesinin taşınabilirliğini ve esnekliğini isteyen ancak görüntü kalitesinden ödün vermek istemeyen fotoğrafçılar için iyi bir haber.

panasonic-g9-mark-ii-teaser

G9 Mark II’nin 12 Eylül 2023’te duyurulması bekleniyor. 20,3 MP Micro Four Thirds sensöre, 4K60 video kayıt özelliğine ve hava koşullarına dayanıklı bir gövdeye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca faz algılamalı otomatik odaklamanın eklenmesi sayesinde otomatik odaklama performansının da artması bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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