Paperlike U: Dünyanın Kablosuz Bağlantıya Sahip İlk Kavisli Mürekkepli Ekranı

Elektronik mürekkep ekranlarının lider üreticisi Beijing Dasung, dünyanın ilk 25,3 inç kavisli mürekkep ekranlı ekranı Paperlike U‘yu piyasaya sürdü. Bu ürün, 3K ultra yüksek çözünürlüklü ekran ve 16 :9 en boy oranı, bilgisayar ekranı olarak kullanım için ideal. İşte detaylar…

Paperlike U, gözleri yormayacak şekilde tasarlanmış 4000R kavise sahip. Görünüm açısından tamamen alüminyum bir gövdeye sahip ve yalnızca 3,3 kilogram ağırlığında, bu da onu birçok oyun dizüstü bilgisayarından daha hafif yapıyorr. Cihaz ayrıca 8 mm inceliğinde. Paperlike U’nun arkası, Unibody işlemi kullanılarak tek bir metal parçasından yapılmış ve ona şık ve sağlam bir görünüm veriyor.

Paperlike U, Dasung’un dokuz yıllık geliştirme sürecinde iyileştirilmiş olan Turbo mürekkep ekranı yüksek yenileme teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, cihazın daha yüksek yenileme hızına ve daha yüksek hıza sahip olmasını sağlayarak, onu LCD ekranlarla karşılaştırılabilir hale getiriyor. Cihaz, okuma, web’de gezinme, belge düzenleme, stok takibi, kod yazma ve hatta video izleme ve çevrimiçi dersler dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor.

Paperlike U, performansının yanı sıra yumuşak ve tekdüze ışık sunan bir ön ışık işlevine de sahip. Cihazın üç ön ışık modu var: soğuk ışık, sıcak ışık ve karışık ışık. Renk sıcaklığı ve parlaklık kullanıcının tercihine göre ayarlanabiliyor. Ortam ışığı yeterli olduğunda, ön ışık tamamen kapatılarak kullanıcıların gece gündüz rahat bir göz koruması deneyimi yaşamasına olanak tanıyor.

Paperlike U’nun en yenilikçi özelliklerinden biri, çok uzun mesafelerde ultra düşük gecikmeli görüntülemeye izin veren kablosuz görüntüleme işlevi diyebiliriz. Bu, kullanıcıların kablolara ihtiyaç duymadan temiz bir masaüstünün keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor. Genel olarak, Paperlike U, kullanıcılara rahat ve sürükleyici bir göz koruma deneyimi sunan iyi bir ürün.