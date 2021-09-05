Parasızlıktan Bağış Toplanarak Üretilen ve Herkesin Beğendiği 5 İlginç Teknolojik Ürün

İnternet üzerinde yer alan bağış destekleri sayesinde pek çok kişi fikirlerini sunuyor ve bağış toplayarak söz konusu ürünleri üretiyor. İnternetten toplanan paralarla birlikte gerçeğe dönüşmeyi hedefleyen ürünlerle ilgili bir liste hazırladık. CepKolik ailesi olarak bu konuya dair genel bir çalışma hazırladık. Destekçilerinden bağış toplayarak üretilen ürünlerle ilgili oldukça güzel bir liste hazırladık. Hazırsanız başlıyoruz.

Bu yazımızda genel olarak gerçeğe dönüşen ürünlerden ziyade kesinlikle ilgi çekecek ilginç teknolojik ürünler konusunda bir çalışma oluşturuyoruz. Bu yüzden de herkes için farklı ve enteresan ürünler ön plana çıkıyor. Özellikle ülkemizin insanının çok seveceği tarzda ürünler de gelmiyor değil. İşte seçenekler.

Vücut Isısını Hemen Düşüren Soğutucu Çanta

Bu ürün listemizde yer alan ilk ürün. Oldukça çok beğenilmiş. Dünya çapında bir satış durumu da söz konusu. Sıcak havaları sevmeyenler ya da sıcaktan bıkanlar için ilaç gibi gelen bu ürün, adeta bir soğutucu çanta olarak satılıyor. Ama tabi insan soğutuyor (garip bir söylem ama doğru). NASA üzerinden alınan ilham ile üretilen bu ürün, sırtınızda bir serinlik yaratıyor ve 20 dereceye kadar serinlik hissediyorsunuz. Görüntü olarak bakarsanız oldukça basit ve yalın bir tasarım olan Honu ürünü, pek çok yerde kullanılabiliyor ve oldukça da keyifli bir çalışma yaratıyor. Dört saate kadar soğutma etkisi sağlayan bu ürün bir hafta içerisinde 15 bin dolarlık bağış alarak üretime başlamış ve üretilmiş. Videoda ürüne dair detayları inceleyebilirsiniz.

Çocuklar İçin Robotik, Yapay Zeka ve Kodlama Seti

Bu ürün de özellikle çocukların ilgisini çekerek eğitim sunan ürünlerden birisi. Destek platformlarının vazgeçilmez tasarımları arasında yer alan bu ürüne kolaylıkla erişebilir ve hemen kullanıma başlayabilirsiniz. Destek platformlarında çok sevilen bu ürün için Quarky ismi ön plana çıkıyor. Kodlama ve robotik konularla ilgili seçeneklerin tamamını 7 – 14 yaş arası çocuklar için kullanabiliyorsunuz. Ürün için gerekli olan bağış hedefi 10 bin dolar olunca hemen harekete geçilmiş ve hedef bir hafta içerisinde 4 katına kadar yükselmiş. Bu yüzden de desteklere gerçeğe dönüşen önemli ürünlerden biri diyebiliriz. Videoyu inceleyerek detaylara daha yakından göz atabilirsiniz.

Kendi Sodanızı Kendinizin Yapabileceği Taşınabilir Soda Termosu

Bu ürün de gerçekten çok kaliteli. Zira listenin belki de en çok sevilen ve ilginç gelen ürünlerinden birisi de bu oluyor. İsmi Bottle+ olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün termosa benzeyen bir yapısı var ve termos içerisine karbondioksit depolama işlemi görüyor. Sonra da haznede yer alan karbondioksit, doldurduğunuz suyu direkt sodaya çevirmeye başlıyor. Bu sayede de her karbondioksit dolumundan hemen sonra 15 şişe soda üretebiliyor. Yaklaşık 10 günde 87 bin dolarlık bir destek toplamış ve adeta hedefini ikiye katlamış diyebiliriz.

Evcil Hayvanları Kurutma Makinesi

Evet ismi biraz garip, farkındayız. Ama bu ürün de oldukça ilgi görmüş. Çoğu kişi için normal olsa da kıyafet kurutma makinesinden farklı pek bir kurutma makinesi duymadığımız için bize ilginç bir ürün geldi. O yüzden hemen yazmak istedik. Drybo PLUS ismiyle üretilen, gerçeğe dönüştürülen bu ürün aynı zamanda yatay olarak kullanılabiliyor. Hemen hemen her hayvanlı evde bulunması gerektiği düşünülen bu ürün için mobil uygulama desteği sayesinde çok kolay bir kullanım sağlanıyor. Bu yüzden de hayvanların kurulanma seçeneklerine göre bir çalışma da karşımıza çıkmış oluyor. Evcil hayvanların sesten rahatsız olmadan rahatlıkla uyumasını ve sıcakta da kurumasını sağlıyor diyebiliriz. 171 Bin dolardan fazla destek toplayan bu ürün için de çok güzel bir ilerleme yapılıyor diyebiliriz. Videoyu inceleyerek hemen fikir alabilirsiniz.

Horlama Önceliyici Cihaz (Herkesin Seveceği Türden)

Uyku apnesi ya da horlama sorunu ile ilgili büyük problem yaşıyorsanız, bu ürün oldukça etkili. Hem de büyük maskeli ürünlere oranla çok daha pratik bir tarza ve yapıya sahip. Bu ürünün ismi de Snore Circle olarak karşımıza çıkıyor. Boyutu oldukça ufak olan bu ürün çene altına takılıyor ve uyku esnasında boğulma ya da horlama gibi durumları çözüyor. Kasları sıkılaştırdığı için de bütün negatif sorunların önüne geçmiş oluyor. Snore Circle kısa bir süre içerisinde 70 bin dolar bağış toplamış ve 1 yıl garanti desteği ile hemen üretime başlamış. Sonra da zaten yoğun bir üretim süreci yaşamış. Aralık ayına kadar satışa çıkması bekleniyor.