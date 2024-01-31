PayPal İşten Çıkarmalarla Gündeme Geldi

Şirketin CEO’su Alex Chriss Salı günü personele gönderdiği bir mektupta PayPal’ın iş gücünün yüzde dokuzunu işten çıkaracağını ve bunun saatler sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Bloomberg’in daha önce bildirdiğine göre karar, bugünden hafta sonuna kadar kaderlerini öğrenecek olan yaklaşık 2.500 çalışanı etkiliyor. PayPal’ın işten çıkarmaları, şirketin maliyetleri düşük tutmak için 2.000’den fazla işçiyi işten çıkarmasından neredeyse bir yıl sonra gerçekleşti.

PayPal 2500 işçiyi işten çıkarıyor

2023’teki binlerce işten çıkarmalara rağmen teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar 2024’te de devam etti. PayPal’ın son işten çıkarmalarıyla aynı gün, Cash App, Foundational ve Square’in sahibi Jack Dorsey’s Block, ikinci tur işten çıkarmalarını iki ayda gerçekleştirdi. ayda yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti. Bu ayın başlarında Google, Asistan ve donanım bölümlerinde binden fazla işçiyi işten çıkarırken, CEO Sundar Pichai çalışanları yıl boyunca daha fazla kesintiye hazırlanmaları konusunda uyardı. Discord, eBay, Riot Games, TikTok, Microsoft, iRobot, Amazon, Unity ve Duolingo ve diğerleri Ocak ayında toplu olarak binlerce kişiyi işten çıkardı.

PayPal, çevrimiçi ödeme endüstrisindeki en eski şirketlerden biriydi, ancak son yıllarda Zelle gibi rakipler ve Apple gibi geniş bütçeli teknoloji şirketleri bu alana girdi. Ödeme sektöründeki rekabet PayPal üzerinde baskı yaratıyor. Bloomberg, dört analistin bu ay şirketin hisselerinin notunu düşürdüğünü belirtti. Chriss mektubunda, şirketin büyüme yaratacağına ve hızlandıracağına inandığımız iş alanlarına yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

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